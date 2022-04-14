Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин разводится с женой: Мы больше не семья

24-летняя Иванна призналась, что проблемы в отношениях начались более месяца назад

Иванна та Роман / Фото: Instagram

Зимой 2021 года 20-летний Роман женился на своей девушке. Вскоре у пары родилась дочь Элизабет. Пара активно делилась семейными фото в Сети. Казалось бы, что может произойти у молодых супругов.

Сегодня же Иванна заявила, что они больше не вместе. По ее словам, о разрыве они начали задумываться больше месяца назад. О такой новости девушка сообщила в Instastories.

Реклама

Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю – со временем переболит, – написала Иванна.

Скриншот Instagram

В то же время, подробностей она никаких не написала. Сам Сасанчин также воздерживается от дополнительных комментариев.

Напомним, что Роман Сасанчин и его жена Иванна познакомились в 2020 году. Через несколько месяцев они стали жить вместе.

Известно, что сначала пара жила в квартире, которую Сасанчин одержал за победу в шоу "Голос", а после – они переехали в Тернополь.

Реклама

Кстати, сейчас Иванна вместе с дочерью находится в Польше.