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Победитель Холостячки Андрей Задворный занимается волонтерством в рядах теробороны

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16 марта, 19:19
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Победитель реалити-шоу со Златой Огневич ежедневно помогает своим собратьям из теорриториальнй обороны Киева и мирным жителям столицы гуманитаркой
Андрей Задворный вступил в тероборону и занимается волонтерством
Андрей Задворный вступил в тероборону и занимается волонтерством / Фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Андрей Задворный, как и финалист Холостячки Максим Тарапата, с первых дней войны вступил в ряды территориальной обороны Киева. Кроме того, предприниматель занимается волонтерской деятельностью.

На своей странице в Instagram Задворный каждый день делится отчетами о проделанной работе. Вместе с товарищами он помогает не только бойцам теробороны, но и простым горожанам, которые сейчас нуждаются в помощи.

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В Instastories победитель реалити-шоу рассказал, что вместе с командой они снова закупили все необходимое: продукты питания, лекарства, одежду. Кроме того, как показал Задворный, волонтеры пошили для раненных солдат специальное нижнее белье.

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Я верю в победу Украины беспрекословно. Мне кажется, именно сейчас зарождается новая украинская европейская нация. Я верю в нашу победу, верю в ВСУ, – говорит предприниматель.

Он также обратился ко всем украинцам с просьбой помогать друг другу, ведь даже маленькое дело дает нам шанс на один шаг быть ближе к победе. Ранее победительница шоу "Холостяк" Анна Богдан засыпала комплиментами президента Владимира Зеленского, с которым она знакома лично.

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