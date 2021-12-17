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Победитель "Танців з зірками" рассказал о сильной зависимости и попытке суицида

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 21:41
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Долгое время актер не мог говорить о своей зависимости, но сейчас откровенно рассказывает, как справился с игроманией. По словам Логая, последствия от вредной привычки остались до сих пор
Артур Логай
Артур Логай / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артур Логай в паре с Анной Карелиной сумел получить кубок на паркете "Танців з зірками", после этого молодой актер стал чаще появляться на интервью и делиться подробностями из жизни за пределами шоу.

Так, в интервью "Слава+" со Славой Деминым Логай признался в том, что долгое время находился в серьезной зависимости от азартных игр.

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Актер рассказал, что впервые попробовал сесть за игровой автомат, когда ему было всего 12 лет. Тогда мальчик не видел ничего плохого в том, что у него появлялись лишние деньги на карманные расходы.

То, что увлечение переросло в зависимость будущий актер понял только тогда, когда стал воровать из дома мамины украшения. Это случилось, когда Артуру было около 15-16 лет.

В какой-то момент Логай понял, что не может справиться с опасным увлечением. В какой-то момент отчаяние достигло того уровня, когда Артур решил покончить с собой, порезав вены. На тот момент ему было 18 лет.

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Эта хрень назойливая в башке, ты каждый раз идешь, переступаешь и будто режешь себе палец постоянно. В какой-то момент я понял, что мне больно, что я так не хочу, – признался актер.

Справиться с зависимостью Артуру удалось самостоятельно. Тогда он загрузил себя работой и часто ездил по разным городам Украины по работе, где играть было просто негде и по приезду в родной Мелитополь тоже старался уделять все свободное время заработку.

Мне кажется нет общего одного рецепта. Люди, которые страдают игроманией, страдают наркоманией, все это индивидуально и зависит от внутренней готовности, – говорит о способе борьбы с зависимостью Логай.

Уезжая из Мелитополя, у актера оставались огромные долги за азартные игры – несколько тысяч долларов. По словам Логая, он продолжал отдавать долги до того момента, когда начал сниматься в "Киев днем и ночью" (2016-2019). Некоторые деньги родителям, признается актер, он отдает до сих пор.

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Мария Коробова
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