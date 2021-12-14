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Участница Детского Евровидения от Украины рассказала о страхе сцены: Сказала маме, что никогда не буду петь

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 15:10
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Сейчас для Елены Усенко выступать перед зрителями – это вовсе не стресс, а лишь удовольствие, но раньше у нее была боязнь публики. Как она с этим справилась?
Однажды Елена Усенко забыла слова на сцене
Однажды Елена Усенко забыла слова на сцене / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Юная исполнительница, которая по веской причине начала учиться дома еще до карантина, занимается вокалом с детства. В семь лет она уже пела на сцене, но этот опыт был не совсем удачным. Тогда с Леной случилась неприятность, которая потом долго не давала ей покоя. Об этом она рассказала "Сегодня" в эксклюзивном интервью.

Я впервые вышла на сцену и там все пошло не по плану, потому что я забыла слова, – вспоминает победительница Нацотбора.

Такой конфуз нередко происходит и с опытными артистами, но для маленькой Лены забыть строчки песни в тот момент казалось чем-то кошмарным.

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После этого я сильно испугалась и сказала своей маме, что больше никогда в жизни не буду петь. Тогда у меня был очень большой страх сцены, с которым я долго боролась, – делится представительница Украины на "Детском Евровидении 2021".

Побороть страх публики Лене помогла преподавательница вокала
Побороть страх публики Лене помогла преподавательница вокала / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Сейчас она уже с этим справилась и перед выходом на сцену чувствует только легкое волнение. Продолжить заниматься пением Лену мотивировала преподавательница вокала, к которой ее отправила мама.

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Я следила за звездами и продолжала смотреть разные телепередачи, такие как "Голос страны" и "Голос. Дети". Очень хотела выступать, но боялась, что все опять пойдет не по плану. Затем моя мама нашла правильного педагога – Катю Комар. Я поехала к ней на пробы, на которых очень волновалась, но потом все же начала с ней заниматься. Сейчас, благодаря Кате, я такая, какая я есть, – говорит Усенко.

Также Лена рассказала о зависти и хейте, связанными с ее победой в Нацотборе, и поделилась подробностями подготовки к выступлению на "Детском Евровидении 2021", которое состоится 19 декабря в Париже. Читайте об этом в интервью с Еленой Усенко в одном из наших следующих материалов.

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