Победительница шоу Холостяк-1 Александра Шульгина впервые стала мамой (видео)

Александра Шульгина, которая победила в первом сезоне "Холостяка" с Максимом Чмерковским, уже успела показать в Сети своего первенца

Александра Шульгина родила девочку / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Бэби-бум продолжается! Недавно "Мисс Украина Вселенная" Олеся Стефанко во второй раз стала мамой. Сейчас же новостью о пополнении в семье поделилась Александра Шульгина.

В Instagram победительница "Холостяка" поделилась трогательным видео, где она в роддоме держит на руках новорожденную доченьку-красавицу.

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Я многое сделала за 34 года. Но это мой самый масштабный "проект"! С огромной любовью и счастьем делюсь, что звездочка пришла к нам 3 июня. 41 неделя. 4 кг и 55 см. Спасибо заранее всем за поддержку и теплые слова. Мы уже дома, знакомимся. На часах 2:46. Кормлю грудью и пишу этот пост. Счастье есть. Будьте счастливы! – написала Александра.

Шульгина родила первенца 3 июня в США, где проживает уже несколько лет. Так, роды прошли в Лос-Анджелесе.

Напомним, во время беременности Александра Шульгина активно делилась кадрами из фотосессий, где она делала акцент на своем кругленьком животике.

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"Беременные" фотосессии Александры / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Также девушка показывала видео своих "беременных танцев".

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Кратко об Александре Шульгине

В 2011 году девушка победила в первом сезоне реалити-шоу "Холостяк", где главным героем был танцор Максим Чмерковский. Пара встречалась несколько месяцев, а потом разошлась.

Шульгина уже долгое время живет в Штатах. После проекта девушка развивалась как блогер, а также выпускала спортивную одежду собственного бренда. Сейчас она является дипломированным диетологом и фитнес-тренером. Саша ведет блог о здоровом образе жизни, проводит мотивационные встречи, марафоны и фитнес-туры.

Свою личную жизнь девушка не любит афишировать. Она признается, что ее избранник не любит публичности. Известно, что своего любимого Шульгина называет "Суперменом".

Ранее в Сети распространилась информация, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ожидает пополнения в семье.

Также недавно кумир миллионов Эд Ширан порадовал своих фанатов – он во второй раз стал отцом.