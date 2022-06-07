Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Интервью Зеленского 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Победительница шоу Холостяк-1 Александра Шульгина впервые стала мамой (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июня, 08:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Александра Шульгина, которая победила в первом сезоне "Холостяка" с Максимом Чмерковским, уже успела показать в Сети своего первенца
Александра Шульгина родила девочку
Александра Шульгина родила девочку / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Бэби-бум продолжается! Недавно "Мисс Украина Вселенная" Олеся Стефанко во второй раз стала мамой. Сейчас же новостью о пополнении в семье поделилась Александра Шульгина.

В Instagram победительница "Холостяка" поделилась трогательным видео, где она в роддоме держит на руках новорожденную доченьку-красавицу.

Реклама

Я многое сделала за 34 года. Но это мой самый масштабный "проект"! С огромной любовью и счастьем делюсь, что звездочка пришла к нам 3 июня. 41 неделя. 4 кг и 55 см. Спасибо заранее всем за поддержку и теплые слова. Мы уже дома, знакомимся. На часах 2:46. Кормлю грудью и пишу этот пост. Счастье есть. Будьте счастливы! – написала Александра.

Шульгина родила первенца 3 июня в США, где проживает уже несколько лет. Так, роды прошли в Лос-Анджелесе.

Напомним, во время беременности Александра Шульгина активно делилась кадрами из фотосессий, где она делала акцент на своем кругленьком животике.

Реклама

"Беременные" фотосессии Александры
"Беременные" фотосессии Александры / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Также девушка показывала видео своих "беременных танцев".

Реклама

Кратко об Александре Шульгине

В 2011 году девушка победила в первом сезоне реалити-шоу "Холостяк", где главным героем был танцор Максим Чмерковский. Пара встречалась несколько месяцев, а потом разошлась.

Шульгина уже долгое время живет в Штатах. После проекта девушка развивалась как блогер, а также выпускала спортивную одежду собственного бренда. Сейчас она является дипломированным диетологом и фитнес-тренером. Саша ведет блог о здоровом образе жизни, проводит мотивационные встречи, марафоны и фитнес-туры.

Свою личную жизнь девушка не любит афишировать. Она признается, что ее избранник не любит публичности. Известно, что своего любимого Шульгина называет "Суперменом".

Ранее в Сети распространилась информация, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ожидает пополнения в семье.

Также недавно кумир миллионов Эд Ширан порадовал своих фанатов – он во второй раз стал отцом.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять