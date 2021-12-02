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Почему Артем Пивоваров выбирает для песен французские названия. Мы узнали причину

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
2 декабря, 11:50
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Наверняка многие поклонники заметили, что у Артема появилась "традиция" называть песни словами из французского лексикона. Артист объяснил нам, случайность ли это или продуманная концепция
Артем Пивоваров рассказал, почему дает своим песням французские названия
Артем Пивоваров рассказал, почему дает своим песням французские названия / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" поинтересовались у Артема Пивоварова, который объяснил, почему выпускает две версии одной песни, по какой причине его песни получили французские названия.

Помните, как в детстве, из-за незнания английского, все мы напевали зарубежные хиты на "выдуманном" языке? Кажется, Артем решил использовать эту фишку при написании своих хитов!

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Чтобы ответить на этот вопрос, я должен вернуться к истокам, а точнее – к моменту создания композиций. Когда я пишу песню, сначала рождается музыка, вокальная мелодия, которую я напеваю на несуществующем языке. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что слово, которое я напеваю, похоже на "дежавю". Точно так же произошло с "Рандеву" и с новой композицией под названием "Мираж". Сказать, что это четкая стратегия я не могу. Но и не могу не отметить, что присутствует определенная концепция, которой я придерживаюсь, и есть определенная хронология выпусков композиций, – объясняет Артем.

Почему песни Артема Пивоварова имеют французское название
Почему песни Артема Пивоварова имеют французское название / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Кроме этого, Артем ответил, что у него всегда есть план выпуска композиций, и некоторые песни еще не увидели свет.

Я как человек, который создает музыку, как продюсер – и своего проекта, и других, в которых я принимаю участие как автор и санудпродюсер – взвешиваю каждый шаг, у меня достаточно много песен лежат и ждут своей очереди. Поэтому, в этом случае я выступаю стратегом, который выпускает композиции в той или иной очередности и последовательности, – рассказал нам Артем Пивоваров.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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