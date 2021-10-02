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Почему быть другом для ребенка – это нормально: советы звездной мамы Марины Кухар

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
2 октября, 16:23
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Успешная ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Марина Кухар откровенно рассказала, как складываются ее отношения с дочерью-подростком и как она относится к воспитанию
Телеведущая Марина Кухар о воспитании дочери: Дистанция мать-дочь – из прошлого столетия
Телеведущая Марина Кухар о воспитании дочери: Дистанция мать-дочь – из прошлого столетия / Фото: телеканал "Украина"

Ведущая Марина Кухар признается: она всегда старается, чтобы в жизни ребенка было как можно больше поводов для радости. Поэтому, пытается оградить от тех сложностей, с которыми сама сталкивалась в детстве.

Дистанция мать-дочь – это же из прошлого столетия. Зачем она? Создавать комфортную иллюзию контроля? Нет, это не о нас. Да, я считаю ее своим другом. А первое качество дружбы – это доверие. Конечно же, в процессе взросления, у нее появляются свои тайны, которыми не всегда хочется поделиться, но это понятно и приемлемо для меня. Рядом со мной – личность, – поделилась звезда новостей "Сегодня".

По словам Марины Кухар, она воспринимала ребенка как самодостаточную личность с ее рождения. Потому, считает ведущая, многие ее знакомые часто удивляются зрелым суждениям дочери и говорят, что Аня взрослее многих сверстников.

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Марина Кухар и ее дочь Аня / Фото: телеканал "Украина"

Относительно будущей профессии дочери ведущая убеждена, что это однозначно должен быть личный выбор ребенка. Сейчас Аня учится в 7 классе и не озвучивала желаний стать журналисткой или телеведущей.

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Однако, звездная мама уже не раз отмечала, как дочь пользуется некоторыми приемами ее профессии.

Часто из разговоров с ее друзьями слышу фразы: "Я собрала об этом информацию", "Это надо еще перепроверить" или же недавно умилила фраза из телефонного разговора с подругой "А ты уверена в источнике?", – рассказала Марина Кухар.

Ранее Евгений Комаровский напомнил родителям, что от их поведения напрямую зависит будущее и безопасность их детей. Как подать детям хороший пример – узнайте в материале.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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