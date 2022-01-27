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Почему Елена Кравец волнуется перед премьерой фильма "Большая Прогулка"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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27 января, 13:23
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Елена Кравец дебютировала в большом кино. Она сыграла главную роль в комедии "Большая прогулка"
Елена Кравец рассказала о съемках в "Большой прогулке"
Елена Кравец рассказала о съемках в "Большой прогулке" / Фото: пресс-служба

Елена Кравец в эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, что удивило ее во время съемок народной комедии "Большая Прогулка", чем ей близка Таня Драгоманова и почему съемочная группа так и не попробовала шашлык

Съемки в "Большой Прогулке" стали для Елены Кравец дебютом в большом кино, и теперь звезда с волнением ждет премьеру.

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Это у меня дебютная роль в полном метре. Я очень-очень волнуюсь перед премьерой. Потому, что я никогда не смотрю плейбек, то есть то, что мы отсняли. Так, что я это буду видеть впервые, – говорит Елена Кравец.

По словам Елены Кравец, актеры и съемочная группа быстро подружились и работали в очень веселой атмосфере. Изрядно поразили всех звездные камео: футболисты "Шахтера" Андрей Пятов и Евгений Коноплянка, а также зажигательная VERKA SERDUCHKA с мамой.

Футболисты удивили нас, в первую очередь, своей актерской игрой. Мы не ожидали такого! Они талантливы не только в футболе. Ну а VERKA SERDUCHKA, вы же понимаете, она заходит в кадр, и это энергия, которая сносит тебя. Это естественный комизм, – рассказывает звезда народной комедии.

Верка Сердючка на съемках фильма "Большая Прогулка" (2022)
Верка Сердючка на съемках фильма "Большая Прогулка" (2022) / Фото: пресс-служба

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Съемочный день на площадке начинался в семь часов утра. Чтобы добраться до живописной лужайки под Киевом, где семьи Драгомановых и Наливайченко вели свою "битву за место под мангал", выезжать из города приходилось еще в пять часов. И эти ранние подъемы стали едва ли не самым сложным для Елены Кравец.

Я и так довольно рано встаю. Но 5… это было очень рано. А так было классно. Это очень живописное место. И я скучаю по нему. Там очень чистое озеро, много зелени. У нас даже была своя коза, которую мы там кормили все, – делится воспоминаниями со съемок актриса.

Также, в студии "Ранку з Україною" Елена Кравец раскрыла один из секретов закулисья "Большой Прогулки". По сюжету комедии, герои планируют жарить шашлык, даже лозунг фильма – "шампуры вверх!", – но актеры и съемочная группа так и не попробовали на площадке жареного мяса.

Я не хочу все раскрывать. Но вот шашлык снимался в нескольких дублях. Мы не могли его есть потому, что его поливали специальной жидкостью. Он должен был пылать, он подгорел. Поэтому мы ели – арбузы! Было много арбузов, и мы их ели как не в себя, – вспоминает Елена Кравец.

Елена Кравец на съемках фильма "Большая Прогулка"
Елена Кравец на съемках фильма "Большая Прогулка" / Фото: пресс-служба

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Героиня Елены Кравец, "глава семьи", преподаватель культурологии, жена и мама двоих детей Таня Драгоманова близка актрисе своей душевностью и иронией.

Татьяна моя – она такая образованная, преподаватель в университете. Она такая сильная, самодостаточная женщина, но у нее есть определенный спад в отношениях с мужем. Она с одной стороны хочет быть слабой женщиной рядом с ним, с другой – не может справиться со своими амбициями, даже когда остается в одиночестве. Но она очень его любит. Это так любопытно наблюдать. Мне очень близка такая душевность у персонажей. И вот эта история, кстати, очень ироничная и веселая, мне кажется, она стала залогом возобновления их отношений, – рассказывает Елена Кравец.

"Большая прогулка" на больших экранах уже с 24 февраля 2022 года

Ранее мы рассказывали, что Елена Кравец появилась с дочкой на светском мероприятии.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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