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Почему Ирина Билык не планирует становиться мамой в третий раз – признание певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
18 октября, 10:00
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Популярная украинская певица мама двух сыновей 22-летнего Глеба и 6-летнего Табриза. Ранее Ирина Билык признавалась, что мечтает о дочери
Ирина Билык рассказала, почему не планирует становиться мамой в третий раз
Ирина Билык рассказала, почему не планирует становиться мамой в третий раз / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык, которая в этом году развелась с супругом Асланом Ахмадовым, еще недавно планировала воспользоваться услугами суррогатного материнства и стать мамой в третий раз. Но певица решила отказаться от этой идеи из-за работы.

У меня был такой план, в прошлом году я об этом договаривалась, думала, вела переговоры. Так казалось, что я хочу. Но потом, когда пошли концерты, маленького сына я оставляла с нянями, братиком. Я подумала, что это несправедливо. Третий ребенок будет просто заложником того, что я много работаю. Я решила, что на этом останавливаюсь, и все последние годы буду посвящать только своим зрителям, – сказала певица в программе "Світське життя".

Ирина Билык с сыновьями
Ирина Билык с сыновьями / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Но вот стать бабушкой Ирины Билык не против. Правда, отметила, что старший сын Глеб и его девушка childfree.

Вместе со своей девушкой они пока не мечтают о детях. Говорят, что возможно из Африки привезут себе ребенка. Потому что очень много детей без родителей, голодают, им плохо. Я сказала: "Это ваша жизнь, берите хоть из Африки, хотя где угодно. Я буду любить любого ребенка, – призналась певица

Смотрите интервью Ирины Билык для программы "Зірковий шлях":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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