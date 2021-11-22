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Почему Катя Сильченко развелась с мужем – дизайнер впервые назвала причину

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 10:03
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О разводе дизайнера Кати Сильченко с бизнесменом Камо Багдасаряном стало известно в декабре прошлого года
Катя Сильченко впервые рассказала о разводе с мужем
Катя Сильченко впервые рассказала о разводе с мужем / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Сильченко в одном из интервью призналась, что больше не вместе с супругом, но причину развода не стала называть. Спустя год дизайнер решилась подробнее рассказать о расставании с бизнесменом.

Случился COVID-19. Мы жили в разных странах. На тот момент, к сожалению, Крым ампутировали, и у него из-за работы не получилось приехать. А я, возможно, тоже могла сорваться, взять ребенка под мышку, как-то договориться на границе и все же таки поехать туда. Но я этого тоже не сделала. И мы друг к другу не приехали. Есть истории COVID-19, когда люди были в одной квартире и не выдержали. У нас получилось так, что мы просто были в разных странах и не встретились, – рассказала дизайнер в программе "Світське життя".

Катя Сильченко и Камо Багдасарян
Катя Сильченко и Камо Багдасарян / Фото: instagram.com/katyasilchenko

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Катя отметила, они с бывшим мужем расстались друзьями.

Это история светлой грусти, потому что я всегда звоню и говорю: "Ты же знаешь, что я у тебя есть? У тебя нет родителей. У тебя есть я, старшая дочь от первого брака и Сати. Говорю, что не ошиблась, когда вышла за тебя замуж". Когда случился надломчик, я не смогла его склеить, – поделилась дизайнер.

Напомним, Катя Сильченко и Камо Багдасарян поженилась в 2014 году после четырех лет отношений. В 2015 году у них родилась дочь Сати.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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