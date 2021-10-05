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Почему Коляденко не женился на Билык – признание шоумена

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
5 октября, 11:44
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Дима Коляденко и Ирины Билык были вместе на протяжении трех лет. Шоумен признался, что не раз предлагал певице официально оформить отношения
Дима Коляденко рассказал, почему не женился на Ирине Билык
Дима Коляденко рассказал, почему не женился на Ирине Билык / Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Дима Коляденко продолжается делиться новыми подробностями о романе с Ириной Билык. Шоумен не раз делал предложение певице. Она принимала кольцо, но о свадьбе речи не шло.

Каждый год я дарил Ире кольца и делал ей предложения. И золотое, и бриллиантовое, деревянное, и оловянное. Каждый год, особенно перед Новым годом я делал ей предложения. Она кольца брала, а замуж не выходила. И я ей дал кличку. Сказать вам? Я ее называл "Ира – "Динамо", – сказал шоумен в программе "Викриття".

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко
Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Коляденко рассказал, что у Ирины Билык даже было любимое кольцо.

Она очень любит ангелов. Это кольцо было самым любимым, при том, что у Иры много бриллиантов, золотых колец, но вот это оловянное с ангелочками – для нее это самое любимое на свете, – признался шоумен.

Сейчас Дима Коляденко и Ирина Билык дружат. Но шоумен опроверг слухи о возможно воссоединении с Ириной Билык.

Смотрите эксклюзивное интервью Димы Коляденко для программы "Зірковий шлях":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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