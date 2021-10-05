Почему Коляденко не женился на Билык – признание шоумена

Дима Коляденко и Ирины Билык были вместе на протяжении трех лет. Шоумен признался, что не раз предлагал певице официально оформить отношения

Дима Коляденко рассказал, почему не женился на Ирине Билык / Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Дима Коляденко продолжается делиться новыми подробностями о романе с Ириной Билык. Шоумен не раз делал предложение певице. Она принимала кольцо, но о свадьбе речи не шло.

Каждый год я дарил Ире кольца и делал ей предложения. И золотое, и бриллиантовое, деревянное, и оловянное. Каждый год, особенно перед Новым годом я делал ей предложения. Она кольца брала, а замуж не выходила. И я ей дал кличку. Сказать вам? Я ее называл "Ира – "Динамо", – сказал шоумен в программе "Викриття".

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Коляденко рассказал, что у Ирины Билык даже было любимое кольцо.

Она очень любит ангелов. Это кольцо было самым любимым, при том, что у Иры много бриллиантов, золотых колец, но вот это оловянное с ангелочками – для нее это самое любимое на свете, – признался шоумен.

Сейчас Дима Коляденко и Ирина Билык дружат. Но шоумен опроверг слухи о возможно воссоединении с Ириной Билык.

Смотрите эксклюзивное интервью Димы Коляденко для программы "Зірковий шлях":

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