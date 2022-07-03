Почему Лобода уехала в РФ и при чем здесь Тина Кароль: Полина Неня прокомментировала скандальный пост

В эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" издательница объяснила, почему именно сейчас решила высказаться в сторону певицы и как в конфликте оказались другие украинские звезды

Полина Неня прокомментировала скандал с Тиной Кароль и Светланой Лободой / Фото: Коллаж: Сегодня

Очередной скандал в украинском шоу-бизнесе разгорелся после того как светская львица Полина Неня сделала в своем Instagram неоднозначное заявление в сторону Тины Кароль.

Как рассказала Полина Неня, ее возмутило то, что Тина Кароль публично раскритиковала Светлану Лободу за ее возвращение в Украину.

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Я не понимаю, зачем сейчас обесценивать своих коллег. Я считаю, что это было ужасно неподходящее время. Когда в стране идет война, важна консолидация и на культурном фронте. Если придраться и рыться в биографии 90% артистов, все равно есть что-то связанное с поездками с выступлениями у каких-то людей за границей, – заявила Неня.

Главный посыл публикации, по словам издательницы был в том, чтобы украинские звезды прекратили разжигать войну между собой.

Если люди хотят, чтобы украинские артисты оставались украинцами и призывали свою миллионную аудиторию следовать своему примеру, то зачем же тогда обливать их хейтом. Во-первых, не так много и звезд возвращается назад. А во-вторых, если люди действительно вернулись и сказали, я лично поддерживаю. Если мы сами этого просим, то почему мы не можем это уважать? – заявила Неня.

Тина Кароль высказалась в адрес Светланы Лободы

Почему Лобода уехала в Россию?

Сейчас вся критика в сторону Светланы Лободы основывает на том, что певица после 2014 года работала на территории РФ.

Однако, Полина Неня утверждает, что Украину исполнительница покинула не просто так.

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Как Лобода уехала? Когда начали летать над ее домом вертолеты и снимать. Это было явно проплачено и умышлено. Она не просто так взяла и уехала, и вообще не собиралась этого делать. Но очевидно было другое, что началась массовая "мойка" в СМИ и финалом стало то, что устраивались умышленные срывы концертов, – рассказала издательница.

По словам Нени Лобода не просто так покинула Украину / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Я точно знаю, что человек уехал из страны не просто так, все было сделано для этого. Даже сейчас мало кто прямо заявил о том, что Лобода "лукаво вернулась". Только одна артистка это сделала. Значит одной артистке больше всех не нравится. Логично получается так, – заявила Неня.

При чем другие артисты?

Именно про этот террор написала в публикации Неня. При этом светская львица не готова заявить, что за этим стоит именно Тина Кароль.

В своей публикации Неня также упомянула и других артистов: Олю Полякову, Дмитрия Монатика, Веру Брежневу, Джамалу, Потапа, Алину Паш, Машу Ефросинину и Ивана Дорна.

В комментариях под публикацией многие пользователи решили, что таким образом светская львица намекнула на то, что им перешла дорогу Тина Кароль.

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Я упомянула их, потому что и в их сторону сейчас много хейта. Этот пост в целом о том, что: "Друзья, хватит лить на своих". Я прочла множество критики в адрес Монатика за то, что он уехал с концертами. В адрес Маши Ефросининой – за то, что она русскоговорящая. И так далее. Нужно понимать, когда мы съедаем друг друга в родной стране – мы легкая добыча для нашего врага, – поделилась Неня.

Неня упомянула в посте Монатика и Ефросинину

Также, как говорит издательница, сейчас стоит дать шанс таким артистам, как Лобода и Вера Брежнева, которые выступали в РФ, помогать родной стране. По мнению Неню, у них также есть своя многомиллионная аудитория и возможность принести денег для Украины.

Выход из этой конфликтной ситуации, считает издательница, заключается в том, чтобы объединить свои усилия и оставить в стороне конфликты.

Я с большим уважением отношусь и к творчеству Тины Кароль, и к творчеству Светланы Лободы. Считаю, что такие сильные женщины должны быть примером мудрости, – отметила Неня.

Сайт "Сегодня" обратился к другим артистам, которых в своем посте упомянула Неня. Однако они решили воздержаться от комментариев. Все, кроме Лободы. Под постом певица поблагодарила Неню за поддержку и смелость.

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