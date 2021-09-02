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Приходько не общается с мамой уже 2 года. Бабушка сих пор не видела своего 7-месячного внука

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
2 сентября, 13:39
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Певица и звездный эксперт вокального шоу "Співають всі!" Анастасия Приходько рассказала о сложных отношениях с мамой
Анастасия Приходько рассказала о сложных отношениях с мамой
Анастасия Приходько рассказала о сложных отношениях с мамой / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Такое признание Анастасия сделала в эфире программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина". Певица рассказала, что мама до сих пор не видела ее младшего сына Луку, который родился в прошлом году. Приходько отметила, что ранее эту историю еще никому не рассказывала и пока не готова обсуждать эту тему.

Потому что рана свежая. И когда это происходит с близкими людьми, когда они это делают, обычно очень больно. Но мне хватило понимания и какого-то опыта, который у меня был, чтобы просто перестать общаться со всей семьей. Я так скажу: предательство – это большая боль, – объяснила Анастасия Приходько.

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Анастасия Приходько с сыном Лукой
Анастасия Приходько с сыном Лукой / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Как призналась певица, ее мама не очень интересовалась жизнью внуков. Даже старшего сына Приходько мама видела всего несколько раз.

Она Луку даже не видела. Она и Гордея не видела, если посчитать за весь период, когда мы общались, максимум раз 5. Наверное, очень занятой человек", – поделилась с журналистами канала "Украина" артистка.

У Анастасии Приходько трое детей: два сына и дочка. В сентябре 2020 года артистка обвенчалась со своим супругом в церкви.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

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