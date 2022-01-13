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Почему на самом деле распался Artik & Asti – откровения экс-солистки

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 января, 16:25
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Сейчас Анна активно строит сольную карьеру и скоро выпустит свой трек. Но почему же она так резко решила покинуть группу на самом пике популярности – читайте ниже
Анна Дзюба рассказала об настоящей причине ухода от Artik.
Анна Дзюба рассказала об настоящей причине ухода от Artik. / Фото: instagram.com/astiselfmade, instagram.com/artikastiofficial

После объявления о распаде дуэта Artik&Asti Анна Дзюба кардинально сменила имидж, подписала контракт с известным музыкальным лейблом Universal и уже успела заинтриговать тизером клипа.

Так как все права на старые хиты принадлежат основателю Artik & Asti и его участнику Артему Умрихину, то Анне Дзюбе нужно плодотворно работать с нуля, чтобы покорить поклонников своим творчеством.

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Но несмотря на распад, певица признается, что они с Artik остались друзьями и причина ее ухода отнюдь не в конфликте с Артемом, о чем ходили слухи.

Певица рассказала об отношениях с экс-коллегой.
Певица рассказала об отношениях с экс-коллегой. / Фото: instagram.com/artikastiofficial

У нас вполне нормальные и приемлемые отношения. Мы хорошо общаемся. Я поздравила свою крестницу и Итана (дети Умрихина, – Ред.) с Новым годом. Но сейчас мы суперблизко не поддерживаем отношения , – делится Аня, сообщает Peopletalk .

Поскольку артисты официально не называли причины распада дуэта, то в Сети ходило немало слухов вокруг этого события. Некоторые сетовали, словно у Asti звездная болезнь, другие же считали, что все из-за беременности певицы или из-за ссоры.

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И пока все думают, что же там произошло, Дзюба наконец-то решила в новом году приоткрыть завесу тайны. По ее словам, дело в ней самой!

Я не очень хочу обсуждать эту тему и углубляться. Расскажу так, как есть, скажу то, что произошло во мне. Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Artik за то, что мы выросли вместе, – объясняет звезда.

Asti готовится к возвращению на сцену
Asti готовится к возвращению на сцену / Фото: Инстаграм

Кстати, певица не стала креативить над псевдонимом – она будет выступать как Anna Asti. Как отмечает артистка, дуэт – это не вечно, и в одно мгновение она это поняла сама.

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Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист в какой-то момент понимает, что петь в дуэте – это не вечная история. У каждого есть свои амбиции, поэтому пора нам тоже расставить точки над "i" и разойтись сольными дорогами, – добавила Дзюба.

Дуэт Artik&Asti был создан в 2010 году в Украине. Дебютный альбом #РайОдинНаДвоих вышел в 2013 году. Популярность к дуэту пришла в России. Самые популярные треки "Грустный дэнс", "Девочка танцуй", "Истеричка".

Напомним, что после ухода Анны Дзюбы Artik&Asti продолжил свое существование. Артём Умрихин объявил, что уже нашел новую солистку, с которой работает над новыми хитами.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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