Почему никто не верит в роман Димы Шевченко и Кати Шеффер (фото)

Финалист "Холотсячки-2" встретил Новый год вместе с новой девушкой, которая участвовала в сезоне "Холостяка" с Максом Чмерковским

Финалист "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко/певица Катя Шеффер / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff, instagram.com/katyasheffer

В декабре финалист романтического реалити "Холостячка-2" наконец-то поделился подробностями новых отношений. Дима Шевченко признался, что встречается с 34-летней Катей Шеффер.

Они познакомились задолго до того, как начали выходить эпизоды шоу и паре нельзя было появляться вместе на публике. Шевченко рассказал, что последние выпуски "Холостячки-2" смотрел вместе с любимой.

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Новый год влюбленные тоже встретили вместе – в соцсетях опубликованы кадры, где Шевченко целует Шеффер. Но многие пользователи не верят в искренность их чувств и вообще в то, что Дима и Катя не пиарятся.

Дима Шевченко и Катя Шеффер вместе встретили новый год / Фото: instagram.com/katyasheffer

В комментариях под видео с парой пользователи Instagram пишут, что "поцелуй еще ничего не значит", а кто-то уверен, что таким образом Катя Шеффер решила "раскрутить свою страницу":

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"Этот союз ненадолго"

"Жаль, что не Злата, она ему очень подходит. Злата натуральная, а эта вся искусственная Барби"

"Катюха тоже решила себе инст раскрутить за счет Димона"

"Поцелуй в щеку еще ничего не значит"

Что известно о Кате Шеффер

Катерине Шеффер 34 года. Она живет в Киеве и воспитывает сына. В 2008 году Катя попала в трио "Голливуд" продюсера Юрия Никитина, но уже через два года она решила покинуть коллектив и строить сольную карьеру.

У Катерины Шеффер есть сын / Фото: instagram.com/katyasheffer

Катя уже познакомила сына со своим новым бойфрендом, а сам Дима Шевченко говорит, что давно мечтает о своих детях.

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Шеффер была участницей украинского "Холостяка" с Максом Чмерковским в 2011 году.

Ранее сообщалось, что Злата Огневич встретила Новый год в компании участника "Холостячки-2".