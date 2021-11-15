Почему певица LAMA не хочет выходить замуж за бойфренда, который младше нее на 16 лет

Певице Ламе (Наталья Дзенькив) – 45, а ее бойфренд младше нее на 16 лет. Но разница в возрасте пару совершенно не смущает. Главное, считает Лама, не возраст, а состояние души

LAMA рассказала, почему не спешит выходить замуж / Фото: скриншот

Информации об избраннике артистки не так много – его зовут Роман и он финансист. Они с Натальей встретили друг друга в сложный период жизни, но знакомство оказалось необходимым обоим.

Однако близкие Романа не одобряли это союз. Мама избранника певицы думала, что это мимолетное увлечение сына. Но несколько лет назад Роман сделал предложение Наталье, но певица не спеши связывать себя узами брака.

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Комната вся обставлена в свечах. Он сидит по центру и предлагает мне выйти за него замуж, с кольцом. Думаю: "Для чего это делать, свадьбу?" Вот смысл? Что может быть красивее пережитого нами каждый день. Если уж нужно будет для чего-то. А так, чтобы была какая-то необходимость... К чему – рассказала певица в программе "Світське життя".

LAMA встречается с бойфрендом, который младше нее на 16 лет / Фото: скриншот

К слову, ранее LAMA в одном из интервью признавалась, что не любит свадьбы.

Мне интересен сам этот процесс. Когда идет предложение... А дальше свадьбы. А дальше мне уже не нравятся все эти атрибуты, это для меня уже неважно... Все меня почему-то спрашивают о какой-то свадьбе. А я не знаю, это какой-то психологический момент, я не люблю свадьбы и не люблю похороны

Смотрите эксклюзивное интервью LAMA для программы "Зірковий шлях":

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