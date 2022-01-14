Почему плачет лидер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец и флиртует ли с фанатками – откровенное интервью

Фронтмен популярной украинской рок-группы Сергей Танчинец рассказал нам о флирте с фанатками, личных ограничениях, "провальных" концертах и многом другом

14 января рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отмечает 23-летие. / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

14 января коллектив БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, который недавно записал кавер на песню группы "Скрябин" – "Мовчати", отмечает день рождения – группе исполняется 23 года! За время своей карьеры рок-музыканты покорили миллионы сердец не только украинских слушателей, но и зарубежных.

Накануне 23-летия БЕZ ОБМЕЖЕНЬ "Сегодня" пообщались с фронтменом коллектива Сергеем Танчинцом и узнали о рокерских стереотипах, флирте с фанатками, когда последний раз напивался и что его может довести до слез.

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Тур, риски и празднование дня рождения группы

В этом году БЕZ ОБМЕЖЕНЬ проводит масштабный всеукраинский тур в поддержку нового альбома "Вільні люди". Музыканты выступят в 100 городах. Финальный концерт пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 24 августа – в День Независимости Украины.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ проводит масштабный всеукраинский тур. / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Выступление на "Олимпийском" – это всегда волнующий момент для любого артиста, ведь на нем большая ответственность перед публикой. Впрочем, Танчинец признается, что ему не страшно выступать там, однако волнение есть.

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Это действительно огромная часть нашей жизни – подготовка к НСК "Олимпийскому". Немного, конечно, это волнующий момент, но мы готовы к выступлению на стадионе.

Также мы поинтересовались у Сергея Танчинца, что он с другими участниками группы сделает, если они все же не соберут весь стадион – уйдут ли со сцены в таком случае. Однако музыкант признается, что главное не количество людей.

Конечно, мы точно никуда не уйдем. Мы соберем то количество людей, которое нам необходимо. Мы в этом более чем уверены. На самом деле вообще не важно сколько людей, главное чтобы атмосфера была такой как я себе вижу. Это празднование Дня Независимости в кругу друзей и большого количества украинцев, – добавляет артист.

Рок-группа называется БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, впрочем, сам фронтмен коллектива говорит, что в его жизни все же есть личные ограничения.

Я руководствуюсь всеми теми ограничениями, которыми руководствуется нормальный человек в жизни. Я стараюсь делать все, что мне хочется ровного до того момента, пока мои "хотелки" или какие-то действия не приносят вреда другим людям. Это, мне кажется, нормальное поведение. Поэтому именно такие ограничения у нас существуют. Мы руководствуемся в конце концов законами Украины, – заявляет Танчинец.

Сергей Танчинец рассказал об ограничениях. / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

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Однако Сергей, как и большинство людей, иногда нарушает ограничения. По словам артиста, у него есть вредная привычка – иногда курит.

Хотя сегодня в БЕZ ОБМЕЖЕНЬ праздник, однако отмечать его рокеры не будут:

Мы сейчас находимся в Ивано-Франковске. У нас здесь сегодня (13 января, – Ред.) частный концерт и завтра мы, к сожалению, будем в пути весь день. А праздновать начнем послезавтра на первом концерте тура альбома "Вільні люди", который состоится в городе Ирпень. Там и отпразднуем, – поделился Сергей.

Стереотипы о рокерах и вражда между рок и поп-музыкой

Иногда кажется, что между музыкальными жанрами – рок и поп – существует невидимая вражда и сами рокеры не любят слушать песни в другом стиле. Впрочем, Танчинец развеял этот стереотип и признался, что в его плейлисте могут быть поп и рэп-треки.

Я слушаю разную музыку – это и поп, и рэп. Можно послушать украинский рэп. Я люблю просто качественную музыку, которая вызывает какие-то эмоции , и для меня лично не важна стилистика. Я не знаю, есть ли какая-нибудь вражда между рокерами и нерокерами. Это наверняка что-то из прошлого, – объясняет певец.

Певец высказался о стереотипах. / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Также Танчинец высказался и о мифе, мол рокер это о "сексе, наркотиках и рок-н-ролле". Отметим, что сам Сергей – образцовый семьянин и выступает за здоровый образ жизни. Так действительно ли это стереотип или певец просто исключение из "правил"?

Это немного американско-английский стереотип. Это такой классический мировой рок-н-ролл. У украинцев в основном о другом. Мы всегда что-то протестуем против чего-то, что-то требуем. У нас рок-н-ролл в большинстве своем социально-политический, чем про фан. А наша эстетика БЕZ ОБМЕЖЕНЬ это вообще какие-то романтические, социально-политические, патриотические песни. Такого особенного "секс, драйв, рок-н-ролл" у нас не прослеживается. Не знаю хорошо это или плохо, – объяснил Танчинец.

По словам артиста, участники группы просто поют и пишут то, что им хочется и делают музыку, которой им хочется без разных стереотипов или принадлежности к стилистике.

Отдельно мы еще провели блиц-опрос с Сергеем Танчинцем, где он нам рассказал о неудачных концертах, ярости и многом другом.

О слезах, флирте и ярости

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ уже 23 года на сцене, однако, как объяснил Танчинец, без неудачных концертов у них не обходилось в начале карьеры.

Наверное, это были первые выступления, когда мы еще не очень умели играть и это было около 20 лет назад. И таких выступлений было не мало, но сейчас этого нет, – говорит певец.

Также мы поинтересовались у Танчинца, когда он в последний раз был в ярости и что его может разозлить.

Например, из-за плохого настроения можно быть раздраженным или из-за того, что ты не выспался. Ярость такую я прям не помню, но я живой человек, у меня тоже бывают какие-то эмоции. Кто-то или что-то может раздражать. Может раздражать какое-нибудь панибратство, или хамское отношение к людям.

Еще певец признался, когда в последний раз хорошенько напивался:

Вот на праздники мы были в горах и с кумом немного себе дали и я был откровенно выпивший, – делится Сергей.

Артист рассказал, когда последний раз напивался. / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Артист рассказал и о том, что иногда он может пустить слезу, как и любой человек.

Я могу расплакаться под фильм. Я сентиментальный человек и какой-то щемящий момент в фильме может вызвать у меня слезы в глазах и это, я считаю, совершенно нормально.

Мы расспросили Сергея и о райдере БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. По словам певца в списке "все абсолютно понятно и доступно".

Я не ем мясо и люблю соевый сыр – тофу, и он для многих организаторов странный. Но если у них нет возможности его где-то приобрести, то мы не паримся. В нашем райдере есть овощи, существуют какие-то для парней мясные нарезки, игристое вино, кисломолочный сыр, сметана, немного конфет, орешков, – поделился Танчинец.

Что есть в райдере группы. / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Не могли мы обойти и вопрос о флирте с фанатками, ведь как известно, девушки всегда без ума от рокеров и их романтических песен. Однако, по словам Сергея, флиртование с ним бесперспективно.

Девушкам нравятся рок-музыканты и конечно, что какое-то внимание они нам уделяют . Но у меня отличная стабильная семейная жизнь и об этом все знают. Поэтому девушки, возможно, понимают, что флиртование со мной бесперспективное. Слишком часто я никаких флиртов в свою сторону таких особенных не наблюдаю, – говорит артист.

Также певец считает, что рокерство не играет главную роль в обольщении девушки, о чем большинство думает. По его словам, главное…харизма.

Здесь не в рокерстве дело, а в харизме. Если человек харизматичный, то он приятный другим людям и внимание он привлекает к себе проще или быстрее, я думаю, что это так.

Раньше мы писали о самых перспективных украинских музыкантах. Читайте в материале, об артистах, которым прочат большую карьеру.