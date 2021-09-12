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Почти не изменилась: смотрите, как Ольга Сумская выглядела в 80-х (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
12 сентября, 16:54
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Украинская актриса поделилась с поклонниками своими архивными фотографиями, которые были сделаны в конце 80-х и начале 90-х годов
Ольга Сумская поделилась своими архивными фотографиями
Ольга Сумская поделилась своими архивными фотографиями / Фото: instagram.com/olgasumska

Одна из самых знаковых ролей для Ольги Сумской – Роксолана. Черно-белой фотографией со съемок одноименного сериала актриса поделилась сегодня с фолловерами в Instagram.

Сумская таким образом решила отметить День украинского кино, который в Украине праздновали вчера.

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Ольга Сумская в образе Роксоланы / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

На другом фото, которое Ольга Сумская показала поклонникам, она запечатлена на киностудии им. Довженко в 1988 году.

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Ольга Сумская / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Третье фото было сделано во время съемок фильма "Карпатское золото" в 1990 году.

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Ольга Сумская / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

К слову, в честь праздника Дня кино, Владимир Зеленский наградил деятелей культуры знаками отличия. Актриса театра и кино Ольга Сумская получила награду орден княгини Ольги 3-й степени. Ее коллега, 30-летняя актриса Дарья Петрожицкая стала заслуженной артисткой Украины.

В Сети из-за Петрожицкой разгорелись споры – некоторые пишут, что артистка слишком молода для такой награды.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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