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Почти сломала мне руку: Евгений Кошевой рассказал о тяжелых родах супруги

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
25 октября, 16:51
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Известный комик Евгений Кошевой поделился подробностями трудных родов супруги Ксении: почему они длились целых восемь часов и присутствовал ли артист на рождении дочерей
Евгений и Ксения Кошевые
Евгений и Ксения Кошевые

Семья Евгения и Ксении Кошевых одна из самых крепких в шоу-бизнесе – они вместе 14 лет. За это время у пары родилось двое дочерей: старшая Варвара и младшая Серафима. Но чтобы девочки появились на свет, Ксении пришлось пережить долгие и сложные роды. Особенно трудно ей далось рождение старшей дочери:

Капельницы ставили, было очень сложно. Лучше бы мне сделали кесарево, чем я измученная, почти сутки, для меня это как страшный сон был. Делали эпидуральную анестезию, – вспоминает супруга Евгения.

После этого ей пришлось заниматься оздоровлением – начали беспокоить сильные боли в спине и появились другие проблемы со здоровьем.

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Фото: Instagram Ксении Кошевой

На родах, несмотря на обещание, Кошевой не присутствовал. Потом Ксения не обижалась на мужа за это, ведь успевала высказать все недовольство наперед:

Рука на схватках была синяя, когда Сима и Варя рождались. Я говорил: "Ты ломаешь мне руку". Жена отвечала: "Мне сейчас хуже, больнее", – рассказывает комик.

Восьмичасовые схватки жены, говорит Евгений, он запомнил на всю жизнь:

Тогда я еще курил и выкурил пачку сигарет, пока она рожала Варвару, – вспоминает юморист.

Но, когда Кошевой увидел новорожденную дочь сразу же стало легче:

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Думаю: "Е-мое, какое оно маленькое, как с ним дальше быть". Больше всего боялся брать на руки, ну потом привык, – делится Женя.

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Марина Григоренко
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