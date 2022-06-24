Под гипнозом и в надувном бассейне: молчунья Тодоренко рассказала, как будет рожать

Молчаливая звезда "Орла и решки" во всю готовится к появлению на свет второго ребенка. В этот раз Тодоренко решила поэкспериментировать

Беременная "голубка мира" с мая находится на Бали, где пытается освоить духовные практики и подготовится к рождению ребенка.

Похоже, остров так сильно повлиял на телеведущую, что она решила отказаться от традиционной медицины. В своем Telegram-канале Тодоренко поделилась с поклонникам фотографией комнаты с кроватью и надувным бассейном.

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Скриншот

Как оказалось, в этом помещении принимают роды. И похоже, что второй ребенок телеведущей появится на свет не в больничной палате, а в номере отеля.

К тому же Тодоренко рассказала, что уже начала подготовку к естественным родам под гипнозом и попросила подписчиц поделиться своими историями о рождении детей в домашних условиях.

Девчата, сейчас прохожу курс по гипнородам, мне необходимо выполнить задание – послушать фантастические истории про роды(домашние или естественные). расскажите, пожалуйста, о своём опыте родов, у кого он был максимально положительным, – написала Регина.

По словам телеведущей, несмотря на то, что это ее вторая беременность, она очень волнуется.

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Но, похоже, что семья Тодоренко поддерживает ее сумасшедшие идеи. Ранее мать из Одессы телеведущей публично обратилась к дочери с поддержкой.