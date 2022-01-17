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Под наркозом на операционном столе: Анна Тринчер показала, как увеличивала грудь

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 января, 16:40
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Блогер и певица решила поделиться со своей аудиторией всеми этапами увеличения груди. Фанаты увидели Тринчер на операционном столе под наркозом
Анна Тринчер увеличила грудь
Анна Тринчер увеличила грудь / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер, которая еще в декабре рассказала своим поклонникам о намерениях сделать пластику груди, решила подробность показать весь процесс изменения внешности.

В своем Instagram-аккаунте певица и блогер составила для подписчиков целый план выхода историй со всеми подробностями. Тринчер пообещала поклонникам, что не только расскажет, как прошла операция по увеличению груди, но и покажет эксклюзивные кадры из операционной.

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Скриншот – instagram.com/annatrincher_official/

На видео блогер описала свои эмоции и переживания во время операции, по ее слова, ей было очень страшно. На первых кадрах видно, как Анну привезли в палату и начали подготавливать к предстоящей мамопластике.

Скриншот – instagram.com/annatrincher_official/

На груди у девушке нарисовали специальную схему, которой пользуются пластические хирурги. Затем Тринчер погрузили в общий наркоз.

Скриншот – instagram.com/annatrincher_official/

В своих Instastories Тринчер не раз рассказывала аудитории о том, что намерена сделать пышный бюст. По словам певицы, она надеялась, что натуральная грудь вырастет к 17 годам, но сейчас девушке 20 и долгожданного чуда не произошло.

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Скриншот – instagram.com/annatrincher_official/

13 января настал день X! Я переживала страшно. Куча мыслей лезло в голову: "А вдруг не приживется? А вдруг я не выйду с наркоза?", – поделилась своими переживаниями после пластики Тринчер.

Сейчас блогер приходит в себя после хирургического вмешательства, а впереди ее ждет реабилитация. А пока поклонники то и дело скролят ленту в ожидании увидеть новую грудь Тринчер во всей красе.

Ранее мы писали о том, что парень Анны Тринчер Александр Волошин тоже оказался в больнице и перенес операцию.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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