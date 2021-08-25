"Варто чи ні" в нашей ДНК. С Пономаревым на праздничном концерте спел весь "Олимпийский" (видео)

Эту композицию многие знают наизусть, поэтому неудивительно, что во время выступления Александра, ему подпевал весь стадион

Александр Пономарев исполнил свой хит "Варто чи ні" на НСК "Олимпийский" / Фото: Скриншот из YouTube

На концерте ко Дню Независимости Украины, который прошел вчера, 24 августа, Александр Пономарев и многие другие исполнители не оставили зрителей равнодушными.

Реклама

Гости концерта подпевали музыкантам, включали фонарики и танцевали. Когда на сцену вышел Пономарев, публика встретила его бурными аплодисментами. В течение всего его выступления зрители пели вместе с Александром.

Песня "Варто чи ні", которую написал Александр Пономарев, вышла в 2005 году и стала композицией на все времена – ее любят и слушают до сих пор. Песню знают наизусть представители сразу нескольких поколений.

Отметим, что концерт, прошедший на "Олимпийском", имел название "Незалежність у нашій ДНК". На празднике выступили 34 украинских артиста. Ранее вокруг концерта возник скандал – некоторые знаменитые украинские артисты не были приглашены выступить на сцене, из-за чего они обиделись на организаторов.

Реклама

Отметим, что немало украинских артистов по разным причинам отказались участвовать в концерте ко Дню Независимости.

Ранее мы писали, что Верка Сердючка под дождем зажгла сцену "Олимпийского" на концерте ко Дню Независимости Украины.