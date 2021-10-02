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Подбегали и хватали: Лобода наняла охранников из-за собственных фанатов

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
2 октября, 18:53
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Светлана Лобода на собственном опыте знает, каким может быть поведение слишком активных поклонников, поэтому ходит в компании охранников
Светлана Лобода рассказала, почему ходит с охранниками
Светлана Лобода рассказала, почему ходит с охранниками / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которая недавно призналась, что ранее у нее были проблемы с экс-продюсером Крапивиной, рассказала журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" по будням, о навязчивых поклонниках.

Артистка лично сталкивалась с не самым приятным поведением слишком активных фанов. Ее даже пугали.

Были случаи, когда я очень сильно испугалась, когда сзади подбегали люди, меня хватали. Не у всех есть понимание, чувство такта. Иногда люди не понимают. Они восторженно видят своего артиста любимого, и начинают с ним контактировать телесно, я такие вещи не очень люблю, – поделилась Лобода.

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В Киеве звезда встретилась с семьей ведущего "Ранку з Україною" Анатолича и Юлы. А так же познакомилась с их новорожденным сыном Нилом.

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Светлана Лобода крестила старшую дочь Анатолича и Юлы – Алису. Крестная мать привезла и малышке, и ее сестре Лолите подарки.

Купила много подарков разных: красивых платьев, нарядных костюмов. Они такие девочки, очень любят красивые вещи разных фирм известных, – рассказала LOBODA.

Накануне Светлана Лобода выпустила новую лирическую песню – Americano. В треке певица поет о возлюбленном, с которым раньше их объединяли сильные чувства.

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LOBODA – Americano слушать онлайн:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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