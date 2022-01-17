Подготовка к "Евровидению"-2022 в разгаре: названы участники лонг-листа Нацотбора

Появилась свежая порция новостей для всех, кто следит за подготовкой Украины к главному вокальному конкурсу Европы. Так, сегодня "Суспільне" назвало имена 27 участников, которые попали в лонг-лист Нацотбора на "Евровидение"-2022. Они будут бороться за место в восьмерке участников финала Нацотбора. Среди них как известные и уже зарекомендовавшие себя артисты (музыкальный прорыв года WELLBOY, эпатажная рэперша Alina Pash и харизматичные LAUD и Cloudless, ранее участвовавшие в Нацотборе), так и новые имена.
Лонг-лист участников Нацотбора на "Евровидение"-2022
Лонг-лист участников Нацотбора на "Евровидение"-2022 от Украины выглядит так:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Вика Ягич
- Східзахід
- Юлия Тимочко
Отметим, что это не окончательный список участников Нацотбора на "Евровидение" в этом году. Уже на следующей неделе будет объявлен список финалистов из 8 человек и состоится жеребьевка между ними для участия в финале. Сам же финал Нацотбора на "Евровидение"-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.
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Всего было получено 284 заявки на участие в Нацотборе: многие украинские музыканты захотели попробовать свои силы, а заодно и заявить о себе, ведь участие в этом мероприятии — дело престижа и действительно высокая ступенька в карьере.
Очевидно, такой ажиотаж наблюдается не в последнюю очередь благодаря ярчайшему выступлению Go_A, песня которых вошла в ТОП-3 самых популярных композиций за всю историю "Евровидения".
Напомним, в этом году "Евровидение" пройдет в городе Турине, в Италии. Грандиозный финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая. Представитель Украины на "Евровидении"-2022 будет назван 12 февраля.