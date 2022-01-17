Подготовка к "Евровидению"-2022 в разгаре: названы участники лонг-листа Нацотбора

"Суспільне" назвало имена 27 участников, которые будут пробовать свои силы на Нацотборе, чтобы иметь право представлять Украину на "Евровидении"-2022

Сегодня были названы имена 27 участников Нацотбора на "Евровидение"-2022 от Украины / Фото: tv.ua, ukranews.com

Появилась свежая порция новостей для всех, кто следит за подготовкой Украины к главному вокальному конкурсу Европы. Так, сегодня "Суспільне" назвало имена 27 участников, которые попали в лонг-лист Нацотбора на "Евровидение"-2022. Они будут бороться за место в восьмерке участников финала Нацотбора. Среди них как известные и уже зарекомендовавшие себя артисты (музыкальный прорыв года WELLBOY, эпатажная рэперша Alina Pash и харизматичные LAUD и Cloudless, ранее участвовавшие в Нацотборе), так и новые имена.

Лонг-лист участников Нацотбора на "Евровидение"-2022

Лонг-лист участников Нацотбора на "Евровидение"-2022 от Украины выглядит так:

Реклама

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

Sofia Shanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

АНЦЯ

Вика Ягич

Східзахід

Юлия Тимочко

Отметим, что это не окончательный список участников Нацотбора на "Евровидение" в этом году. Уже на следующей неделе будет объявлен список финалистов из 8 человек и состоится жеребьевка между ними для участия в финале. Сам же финал Нацотбора на "Евровидение"-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

Финал Нацотбора на "Евровидение"-2022 от Украины пройдет 12 февраля / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Всего было получено 284 заявки на участие в Нацотборе: многие украинские музыканты захотели попробовать свои силы, а заодно и заявить о себе, ведь участие в этом мероприятии — дело престижа и действительно высокая ступенька в карьере.

Реклама

Очевидно, такой ажиотаж наблюдается не в последнюю очередь благодаря ярчайшему выступлению Go_A, песня которых вошла в ТОП-3 самых популярных композиций за всю историю "Евровидения".

Песня Go_A была названа одной из самых популярных за всю историю "Евровидения" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Напомним, в этом году "Евровидение" пройдет в городе Турине, в Италии. Грандиозный финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая. Представитель Украины на "Евровидении"-2022 будет назван 12 февраля.