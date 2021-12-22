Подтяжки лица, ботокс, коррекция век: пластический хирург перечислил операции София Ротару

Знаменитая украинская певица София Ротару всегда отличалась яркой внешностью. В Сети любят писать, что артистка знает секрет молодости

Какие пластические операции делала София Ротару / Фото: instagram.com/rotaru_sofia

Сама София Ротару никак слухи о своей внешности не комментирует, но многие уверены – без хирургического вмешательства не обошлось. Пластический хирург Владимир Плахотин подтверждает догадки поклонников и отмечает – артистка процедуры подбирает правильно. Об этом пишет kp.ru.

Бросаются в глаза перекачанные щеки – в районе скул по 5-6 "кубиков" геля, это очень приличный объем. Конечно, у Ротару прекрасно подтянут овал лица: на мой взгляд, таких процедур было, как минимум, две-три. Хирургически скорректированы верхние и нижние веки, – сказал пластический хирург.

София Ротару на "Новой волне" / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

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По словам Плахотина, София Ротару правильно миксует "тяжелую артиллерия" пластики и более щадящие косметологические процедуры.

Певица, как говорится, на ботоксе. Но нельзя не отметить и ее невероятную природную красоту, мощные гены – это идеальная основа для работы пластического хирурга, – сказал Владимир.

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Отметим, в последнее время в Сети обсуждают не только секрет молодости Софии Ротару, но и состояние здоровья артистки. Представители певицы все слухи о проблемах со здоровьем опровергают.