Погибли люди! Ирина Федишин предостерегла львовян после вражеских обстрелов

Сегодня утром российские оккупанты ударили ракетами по городу. В результате есть погибшие и пострадавшие

Ирина Федишин обратилась к жителям Львова / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин вместе с семьей находится во Львове. Поэтому она не со слухов знает, что утром российские изверги нанесли авиаудар по городу. Певица решила прокомментировать вражескую авиаатаку и в очередной раз призвать горожан быть осторожными.

В Instagram Федишин опубликовала фото машины, уничтоженной в результате ракетных обстрелов. Также артистка показала фото неба, затянутого темным облаком после взрыва.

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Сегодня во Львове от российских ракет погибли люди. Искренние соболезнования семьям погибших. Светлая память. Утром проснулись от воздушной тревоги и спрятались в укрытии. К сожалению, Львов подвергся ракетным обстрелам. По информации от мэра города, одна из ракет попала в гражданский объект — шиномонтаж. Предварительно погибли 7 человек. 11 раненные, среди них 1 ребенок. Поврежденные или уничтожены около 40 автомобилей. Друзья, не пренебрегайте воздушной тревогой , – написала звезда.

Ранее мы сообщали, что Ирина Федишин выпустила песню о жертвах российских палачей в Буче – Расстрелянная весна. Певица призналась, что пока записывала сингл, она плакала.