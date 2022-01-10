Пока Огневич в одиночку путешествует по Африке, финалист Холостячки отдыхает с любимой во Львове

Сейчас финалист реалити Дмитрий Шевченко романтически проводит время с девушкой в родном городе, пока Злата Огневич наедине исследует Африку

Злата Огневич и Дмитрий Шевченко поделились, как проводят зимние каникулы. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/dmitrij_sheff

Накануне Нового года один из фаворитов "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко признался фанам – он наконец-то нашел любовь. Его избранницей стала 34-летняя украинская певица Екатерина Шеффер, которая воспитывает сына и также участвовала в проекте "Холостяк-1" с хореографом Максом Чмерковским.

Похоже, мужчина действительно счастлив в новых отношениях. Так, Шевченко устроил для любимой сюрприз – вместе они отправились на рождественские праздники во Львов, где провели невероятно романтично время.

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В Instagram Дима Шевченко выложил сказочное видео ночного города. Влюбленные катались в машине, которая светилась гирляндами, развлекались в центре города, а еще обнимались и целовались.

Отметим, что Шевченко был настоящим джентльменом. Он всегда держал Шеффер за руку и ни на миг не отпускал ее.

Наша поездка во Львов была невероятная, подарила нам массу эмоций и воспоминаний. Было много пеших прогулок, вкусной еды, встречи с друзьями. Словом, это было невероятно, – поделился эмоциями Шевченко.

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Интересно, что парочка пела культовую песню Кевина Маклауда Jingle Bells. Кстати, под нее был и смонтирован ролик.



Тем временем певица и героиня "Холостячки-2" Злата Огневич отправилась на каникулы на Занзибар. Звезда рассказала поклонникам о сафари, местном климате, и вообще экзотической стране, которая ей по душе.

Злата Огневич на Занзибаре. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Стоит взять минимально трехдневное сафари: и животных больше увидите, да и саму Танзанию, а еще – Килиманджаро. Будьте готовы, что ездить нужно много и по бездорожью – тоже. А еще – солнце, но мне как раз кайфово, я попала в идеальный климат, – добавила девушка.

Фолловеры хотят, чтобы Злата отдыхала с Максимом. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Скорее всего, в Африку Злата поехала сама. Поскольку яркие фото артистка делает с помощью селфи-палки, также она ни слова не сказала о потенциальных приятелях-путешественниках. И за это фолловеры ей сетовали, потому что они хотели рядом с ней видеть....Максима Тарапату, с которым Огневич сблизилась после разрыва с победителем проекта.

Напомним, ранее один из самых ярких участников "Холостячки-2" Юрий Рудый рассказал нам о впечатлениях от участия и признался, следит ли за жизнью Златы.