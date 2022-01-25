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Полиция задержала сталкера Златы Огневич. Ему грозит до двух лет ограничения свободы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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25 января, 16:52
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Вадим Лебедь несколько лет угрожал певице и ее близким
Полицейские установили личность мужчины, преследовавшего Злату Огневич
Полицейские установили личность мужчины, преследовавшего Злату Огневич / Фото: YouTube, instagram.com/zlata.ognevich

Вчера Злата Огневич опубликовала видео с мужчиной, преследовавшим ее. Он угрожал певице, а на ее предупреждения о том, что она обратится к правоохранителям, отвечал предложением вместе поехать в отделение полиции.

Он продолжает свои преследования, которые участились в последнее время…. Я хочу справедливости для себя. Я хочу справедливости для тех женщин, которые не чувствуют себя в безопасности и подвергаются насилию, – написала героиня "Холостячки" в Instagram.

Вскоре стало известно, что личность злоумышленника была установлена, полицейские задержали Вадима Лебедя.

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Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительницы, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети. 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРД, мы задержали правонарушителя по месту жительства, – сообщается на сайте Нацполиции.

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Злата не первый раз публично рассказывала о своем преследователе. Более того, Вадима Лебедя уже ранее показывали по телевидению. В сюжете он признался, как выследил звезду, как схватил за руку. При этом мужчина подчеркивал, что нападением свои действия не считает.

Я не считаю, что это нападение. Нападение, это когда руки синие, синяки, побит человек..., – сказал Вадим Лебедь.

Сталкер Златы Огневич давал интервью / Фото: YouTube

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В настоящее время дело сталкера Златы Огневич расследуется в Печерской окружной прокуратуре Киева. За угрозу убийством Вадиму Лебедю грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет.

Злата не первая, кто столкнулся с неадекватными фанатами. Ранее мы рассказывали о ТОП-5 украинских звезд, которых преследовали безумные незнакомцы.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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