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Для поддержки боевого духа: Макс Барских выпустил разрывной хит Don't f*ck with Ukraine

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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29 апреля, 10:16
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Don't fuck with Ukraine – это настоящий разрыв! Это хит, в котором использованы главные фразы во время войны
Этот трек Барских уже разрывает соцсети
Этот трек Барских уже разрывает соцсети / Фото: пресс-служба, скриншот

Сегодня состоялась премьера хита Макса Барских, который ждали все поклонники его таланта, а также фанаты качественной украинской музыки. Встречайте премьеру Don't Fuck with Ukraine!

Новый качевый трек Макс Барских посвятил ВСУ и народному сопротивлению. Певец искренне восхищается мужеством и силой наших защитников в армии и тех, кто сражается рашистской ордой по всем фронтам и в других сферах. Прямо сейчас мир становится свидетелем рождения единой силы Украины.

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Барских рассказывает, что после лирической военной колыбельной "Буде весна" он почувствовал желание создать такой интернациональный трек, который покажет силу украинцев по всему миру. Поэтому, кроме куплетов на английском, особое внимание привлекает украинский фольклор, написанный без цензуры, но с элементами юмора, который Максу удалось записать во Львове.

Макс Барских Don't Fuck with Ukraine: смотреть онлайн видео

Новинку артист комментирует так:

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Многие с самого начала не верили в Украину и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако уже третий месяц подряд наше государство героически борется с российским нашествием. И этот прецедент изменяет не только нашу страну, но весь мир. Наш пример призван заражать другие народы.

Также читайте о поездке Макса Барских на Billboard MusicCon в США.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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