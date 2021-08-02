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Кто выступит на шоу ко Дню независимости Украины – список артистов

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
2 августа, 16:36
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24 августа в спортивном комплексе "Олимпийский" состоится масштабный концерт "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежности України". Режиссером шоу выступает Катя Царик
Артисты, которые выступят на шоу ко Дню независимости Украины
Артисты, которые выступят на шоу ко Дню независимости Украины / Фото: instagram.com/mozgiband, Facebook-страница MONATIK, facebook.com/Oksana.Mukha.Music

Шоу приурочено 30-летию независимости Украины, поэтому на сцене артисты исполнят песни, ставшие символами независимости в разных уголках страны.

На официальном сайте шоу, Ukraine 30, отмечается, что украинские артисты один за другим без пауз исполнят песни, которые будут сопровождаться эффектной хореографией с десятками танцоров, масштабным световым шоу с дронами, огромными экранами и яркими костюмами.

На концерте выступят: Сергей Бабкин, Ирина Билык, Олег Винник, Братья Гадюкины, Валентин Дитюк, Тина Кароль, Нина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская, Океан Ельзи, Виктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Александр Пономарев, Руслана, Потап, София Ротару, СКАЙ, СКРЯБИН, Кристина Соловий, BRUTTO, DOROFEEVA, DZIDZIO, JАMALA, KAZKA, MONATIK, MOZGI, Go_A, TAYANNA, VERKA SERDUCHKA, Kyiv Symphony Orchestra, а также Национальний академический ансамбль им. П. Вирского.

Go_A выступят на шоу ко Дню Независимости Украины
Go_A выступят на шоу ко Дню Независимости Украины / Фото: instagram.com/go_a_band

Шоу состоится на НСК "Олимпийский" в 18:00.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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