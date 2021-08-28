Полякова показала первый образ для нового сезона Маски (фото)

Съемки шоу уже стартовали и Оля Полякова поспешила похвастаться своим первым луком для фантастического проекта – смотрите фото

Оля Полякова показала первый образ для шоу "Маска" / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вчера стало известно, что NK, Олег Винник, Оля Полякова и DZIDZIO появятся во втором сезоне шоу "Маска" на телеканале "Украина" – они снова займут кресла судей и будут отгадывать участников программы в самых неожиданных образах.

Реклама

Оля Полякова уже поделилась с фолловерами фотографиями со съемок первого эпизода "Маски". В сторис она опубликовала несколько кадров, где показала свой образ для эфира.

Оля Полякова на съемках шоу "Маска" / instagram.com/stories/polyakovamusic

Королева ночи надела золотистый боди и откровенное платье-пиджак с анималистичным принтом. В похожем наряде она снималась для промо клипа "Взрослая девочка".

Реклама

Оля Полякова на съемках шоу "Маска" / instagram.com/stories/polyakovamusic

Как мы уже упоминали, вместе с Олей Поляковой в съемках гипершоу "Маска" примут участие Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO, а ведущим снова будет Владимир Остапчук.

Мы помним, что в первом сезоне также был пятый звездный судья – Андрей Данилко. Появится ли он во второй сезоне "Маски" или кто-то займет его место – узнаем совсем скоро.

Ранее Оля Полякова прокомментировала сообщения, которые она регулярно получает от недоброжелателей. Артистка записала видеообращение, которое опубликовала в Instagram, ответив на все претензии хейтеров.

Реклама

Как звезды реагируют на хамов – смотрите в сюжете:

Еще новости по теме: