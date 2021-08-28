Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Новая "Бджілка"

Джа празднует

Беби-бум

Сериалы сентября

Стала монахиней

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Полякова показала первый образ для нового сезона Маски (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 августа, 08:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Съемки шоу уже стартовали и Оля Полякова поспешила похвастаться своим первым луком для фантастического проекта – смотрите фото
Оля Полякова показала первый образ для шоу "Маска"
Оля Полякова показала первый образ для шоу "Маска" / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вчера стало известно, что NK, Олег Винник, Оля Полякова и DZIDZIO появятся во втором сезоне шоу "Маска" на телеканале "Украина" – они снова займут кресла судей и будут отгадывать участников программы в самых неожиданных образах.

Реклама

Оля Полякова уже поделилась с фолловерами фотографиями со съемок первого эпизода "Маски". В сторис она опубликовала несколько кадров, где показала свой образ для эфира.

Оля Полякова на съемках шоу "Маска" / instagram.com/stories/polyakovamusic

Королева ночи надела золотистый боди и откровенное платье-пиджак с анималистичным принтом. В похожем наряде она снималась для промо клипа "Взрослая девочка".

Реклама

Оля Полякова на съемках шоу "Маска" / instagram.com/stories/polyakovamusic

Как мы уже упоминали, вместе с Олей Поляковой в съемках гипершоу "Маска" примут участие Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO, а ведущим снова будет Владимир Остапчук.

Мы помним, что в первом сезоне также был пятый звездный судья – Андрей Данилко. Появится ли он во второй сезоне "Маски" или кто-то займет его место – узнаем совсем скоро.

Ранее Оля Полякова прокомментировала сообщения, которые она регулярно получает от недоброжелателей. Артистка записала видеообращение, которое опубликовала в Instagram, ответив на все претензии хейтеров.

Реклама

Как звезды реагируют на хамов – смотрите в сюжете:

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Опрос
Беби-бум
Супруга Цекало беременна!
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять