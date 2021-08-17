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Полякова представила свой первый фильм, где она сыграла мужскую роль

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
17 августа, 18:00
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Поп-дива презентовала на кинофестивале в Одессе фильм "Зірки за обміном", в котором не только сыграла главную роль, но еще и выступила в качестве сопродюсера
Оля Полякова сыграла главную роль в комедии, которую сама и спродюсировала
Оля Полякова сыграла главную роль в комедии, которую сама и спродюсировала / Фото: пресс-служба

Киноработа стала дебютным продюсерским опытом Оли Поляковой, которая представила фильм вместе со своей командой 16 августа. Кинолента, где Оля также сыграла и главную роль, выходит в широкий прокат с 1 января 2022 года.

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Как сообщает пресс-служба певицы, "Зірки за обміном" – это рождественская история для всей семьи, в которой вместе с Олей Поляковой, которая недавно показала сногсшибательную фигуру в бикини, главную роль сыграл лидер группы DZIDZIO Михаил Хома. В основе фильма — комедийное противостояние двух лидеров музыкальной индустрии, а также неожиданное актерское перевоплощение Поляковой, которая сыграет мужскую роль.

Сейчас мне легче переносить какие-то неудачи, комментарии хейтеров — все, что беспокоит тревожную душу артиста, потому что я знаю, что самые главные люди ждут тебя дома. Это фильм об амбициях и о том, что в борьбе за успех мы не замечаем главного. А главное — это семья, близкие, родные, – говорит артистка.

Оля Полякова представила свой первый фильм
Оля Полякова представила свой первый фильм / Фото: пресс-служба

По словам певицы, идея фильма принадлежит ее продюсеру и партнеру Михаилу Ясинскому, а его производством занимались компании Secret Service Entertainment Agency и KINOROB при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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