Полякова вспомнила, как соврала друзьями, чтобы почувствовать себя востребованной певицей

В канун Нового года, 31 декабря, в 20:00 на телеканале "Украина" выйдет грандиозное шоу "Новорічна Маска", на котором соберутся самые известные люди страны. Звездный детектив Оля Полякова за кулисами шоу рассказала, какая новогодняя ночь запомнилась ей на всю жизнь.

Оля Полякова рассказала о поступке, за который ей до сих пор стыдно / Фото: пресс-служба

Звезда украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в грандиозном шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" будет радовать поклонников не только детективными способностями, но и подарит настоящее музыкальное шоу. Сама же певица планирует встречать Новый год на сцене, что является традицией для артистов, однако признается – в ее жизни так было не всегда.

Когда я еще не была столь большой звездой, отмечала Новый год дома с мужем и дочерью Машей, а всем друзьям сказала, что у меня работа. Всем соврала. Люди звонили, чтобы поздравить, а я не отвечала, потому что меня не должно быть дома, – поделилась Оля Полякова.

/ Фото: пресс-служба

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Артистка признается – так хотела работать в новогоднюю ночь, что прибегла к выдумкам, которые сделали ее на шаг ближе к успеху.

Я всегда говорю, что люди формируют свое будущее самостоятельно. А это был последний год, который я встречала дома. Дальше пошли гастроли, концерты и корпоративы. Сейчас даже хочу домашнего праздника, но не получается, – комментирует певица. – Но этот смешной случай вспоминаю до сих пор! Гениально!

Несмотря на такую ​​историю, Оля Полякова уверяет – плохих привычек у нее нет – звезда считает себя идеальным человеком:

Понимаете, я не хотела обманывать людей, просто мне так хотелось концертов. Даже Виктор Павлик поет, а я дома сижу. Ну что это такое? – рассказала звезда.

Шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, участники группы "ТНМК" Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK, а также любимые ведущие телеканала "Украина" – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.

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Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска на каналі "Україна" 31 декабря в 20:00!

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