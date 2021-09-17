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Помирились? Диму Жука и Яну Цыбульскую заметили вместе. Эксклюзив (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды" Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
17 сентября, 13:26
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Недавно одна из самых красивых и ярких пар украинского мира танцев объявила о расставании. Кажется, супруги решили не ставить точку в своих отношениях
Яну Цибульскую и Диму Жука заметили вместе - фото
Яну Цибульскую и Диму Жука заметили вместе - фото

Хореографы и участники "Танців з зірками" Яна Цыбульская и Дима Жук поженились в 2018 году. Но недавно Яна сообщила, что они с Дмитрием уже не вместе – Жук попросил супругу взять паузу.

Похоже, пауза завершилась! Ведь вчера на вечеринке, которую группа KAZKA устроила в честь одного миллиона подписчиков в YouTube, пара была вместе.

Яна Цыбульская и Дима Жук вместе посетили вечеринку / Фото: Сегодня
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Возможно, хореографы пришли поддержать KAZKA по отдельности. Но мы тоже были на этом мероприятии и видели, что Дима и Яна общались в кругу коллег и друг с другом. Не было похоже, что супруги в ссоре, а сам ивент они покинули вместе!

Яна Цыбульская и Дима Жук / Фото: Сегодня
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Неужели Яна и Дима решили возобновить отношения? Если так, то мы уверены, что их поклонники, как и мы, будут безумно этому рады! Впрочем, есть вероятность, что супруги все-таки расстались, но решили остаться друзьями.



В соцсетях многие начали предполагать, что Жук и Цыбульская расстались из-за того, что Дима ранее принимал участие в "Танцях з зірками" с Юлией Саниной, к которой у него якобы возникли романтические чувства.
Недавно Яна Цыбульская опровергла эту информацию.

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Дима Жук и Юлия Санина на шоу "Танці з зірками"
Дима Жук и Юлия Санина на шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Да и Юля уже много лет в браке с Валерием Бебко, которые является не только ее возлюбленным и отцом их ребенка, но и коллегой по группе The Hardkiss.

Пока что ни Яна, ни Дима не давали в соцсетях дополнительных комментариев. Что будет дальше, покажет только время!

Смотрите эксклюзивное интервью с Юлией Саниной:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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