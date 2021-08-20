Помолодевшая София Ротару выступила на Новой волне в Сочи (видео)

Каждое появление Софии Ротару на публике становится поводом для обсуждений. После отдыха в Италии у певицы уже запланировано несколько концертов. София Ротару появилась на открытии музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи. Певица прилетела на фестиваль по приглашению Игоря Крутого.
Для выхода в свет София Ротару выбрала молочное платье в пол в греческом стиле. Образ дополнил нюдовый макияж.
Многие отметили, что София Ротару стала выглядеть еще моложе. Слухи о пластических операциях артистка не комментирует.
Менеджер певицы уверяют, что секрет молодости Ротару очень прост.
София Михайловна, как и любая артистка, не может себе позволить есть все, что она хочет. Перед съёмками она едет на детокс, на чистку организма. Чаще всего это какой-то отель, где она голодает или питается, подсчитывая калории. Диетологов у неё нет, она ест домашние яйца, овощи со своего огорода и все, – сказал менеджер певицы kp.ru.
Отмечается, что кроме Софии Ротару на фестивале "Новая волна" примут участие Макс Барских, Ани Лорак и Maruv.
Напомним, 24 августа София Ротару примет участие в большом концерте на "Олимпийском" ко Дню Независимости Украины.
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