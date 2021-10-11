Попадал в аварии и не раз: Олег Винник шокировал историей о ДТП, которая едва не стоила ему жизни

Певец попадал в аварии как минимум трижды и теперь он особенно осторожен на дороге

Олег Винник рассказал о ДТП, которое могло стоить ему жизни / Фото: YouTube

Со вчерашнего дня все обсуждают смертельное ДТП с участием Ксении Собчак. Российская ведущая отделалась сотрясением мозга, а кому-то не повезло еще больше.

Украинский певец Олег Винник в эксклюзивном интервью "Зірквовому шляху" рассказал, что минимум три раза попадал в аварию. Один из случаев особенно запомнился артисту.

Реклама

Въехала в меня другая машина, с итальянскими номерами в Германии на автобане. Я пострадал, – вспомнил Олег. – Знаешь, когда выключается весь звук в мире и ты чувствуешь, как стрелка секундная "чк-чк-чк". А в то время ты в машине не один, там жизнь.

Машину Винника развернуло на 360 градусов. В тот момент шел сильный дождь. Артист выбрался из автомобиля и в первую очередь поспешил убедиться, все ли в порядке с другими участниками ДТП.

Я смеялся, у меня была истерика, – признался Винник.



Пережив аварию, Олег Винник теперь более внимательный в длительных путешествиях. Чтобы ездить с комфортом – он заказал специальный автобус и более 500 км за один раз они с командой не ездят.

Полное интервью с Олегом Винником смотрите здесь:

Реклама

Напомним, что недавно Олег Винник написал песню для своей бэк-вокалистки Таюне и заговорил про ее сольную карьеру.

Еще новости о Виннике: