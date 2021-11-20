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Поплавский откровенно рассказал, куда больше всего вкладывает деньги. Университет или агробизнес?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
20 ноября, 14:33
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Знаменитый певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский рассказал о своих доходах, и на что тратит деньги
Михаил Поплавский откровенно рассказал о своих доходах.
Михаил Поплавский откровенно рассказал о своих доходах. / Фото: instagram/poplavskiy_michail

Михаил Поплавский, который в этом году открыл первый в мире TikTok-факультет, признался, что зарабатывать его учили с детства, так что не удивительно, что он привык много работать.

У меня более 70 торговых знаков запатентованы. Официально у меня было 27 млн гривен в год. И 3,5 млн я платил налогов, – рассказал артист в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Также Поплавский перечислил свои запатентованные фирмы: "М.Поплавский", "ПММ", "Кропива", "Батьківська хата", "Живи с улыбкой", "Формула счастья М.Поплавского".

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Михаил Поплавский представил новый клип "Український борщ"
Михаил Поплавский представил новый клип "Український борщ" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Однако сейчас, как поделился ректор, его заработок скромнее, если сравнивать с доходами до 2008 года.

С 2002 по 2008 год, пока кризис ударил, у меня было на трассе пять заправок, шесть ресторанов, шесть мини-маркетов, чебуречные, вареничные. У меня оборот тогда был между Кишиневом, Одессой, Крымом. Один. Никого не было на трассе. Был где-то более 2 млн долларов оборот в месяц, – делится Михаил Поплавский.

Также певец отметил, что сейчас вкладывает средства и в любимый университет, в котором руководит уже 28 лет.

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Михаил Поплавский
Михаил Поплавский / Фото: instagram/poplavskiy_michail

Не отказывается Поплавский и от родственников – он помогает племяннице, внукам по линии брата. А еще держит фермерские угодья в родном селе, куда охотно время от времени возвращается.

Я в селе отдыхаю. Там рестораны работают, там у меня аграрный бизнес, 3 тыс. га земли в аренде. Комбайны работают, машины трудятся. Это бизнес. Я не олигарх, а предприниматель, – рассказал ректор в программе "Зірковий шлях".

Кстати, певец активный пользователь Сети, который постоянно постит яркие и стильные видео или фото. Кажется, мы знаем в чем секрет его фотоуспеха.

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Кратко об артисте

Михаил Поплавский родился в 1949 году в селе Мечиславка Кировоградской области в семье колхозников. Учился в Горловском профессиональном техническом училище по специальности машинист электровоза.

Михаил Поплавский
Михаил Поплавский / Фото: instagram/poplavskiy_michail

До начала творческой карьеры он работал в шахте и директором сельского и районного Дома культуры. В 1979 году Поплавский окончил Киевский государственный институт культуры. А в 1993 году его назначили ректором этого института, который впоследствии переименовали в Киевский национальный университет культуры и искусств.

В конце 1990-х артист начал сольную карьеру с исполнения хитовой песни "Юний орел".

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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