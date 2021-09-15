Поплавский открыл факультет TikTok. Мы подумали, кто бы там мог преподавать

Знаменитый певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский открыл первый в мире TikTok-факультет. И кто же там будет преподавать, если не звезды украинского TikTok?

Михаил Поплавский открыл новый факультет TikTok / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/thejerryheil, instagram.com/annatrincher_official, instagram.com/mashukovsky, knukim.edu.ua

Мы составили список известных украинских TikTok-звезд, которые могли бы стать преподавателями факультета. Среди нашего "преподавательского" состава есть и звезды шоу-бизнеса, которые сейчас очень популярны среди будущих абитуриентов.

Давайте пофантазируем о том, кто же из тиктокеров, кроме Михаила Поплавского, который недавно выпустил новый хит, мог бы принимать зачеты и проводить экзамены?

Надя Дорофеева

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Надя Дорофеева – не только популярная украинская певица, но и опытный TikTok-блогер! Она могла бы возглавить факультет. Хотя, наверное, это могло бы быть где-то в параллельной вселенной, ведь у Нади десятки концертов, съемок и других мероприятий. Но что, если она бы смогла это все совмещать? На пары тогда ходили бы все 100% студентов!

Олег Машуковский

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Олег Машуковский, который является одним из судей в шоу телеканала "Украина" – "Співають всі", мог бы отлично подойти на роль преподавателя предмета "Создание инфоповодов". Олег часто мелькает в СМИ, а недавно он даже получил звание "Тиктокер года".

Jerry Heil и Аня Тринчер

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Какой же TikTok без танцев под самые заводные треки, которые благодаря этой соцсети потом становятся вирусными? Певицы Jerry Heil и Анна Тринчер, которые недавно даже выпустили совместный трек, смогли бы помочь начинающим студентам-блогерам правильно подобрать музыкальное сопровождение для видео.

Девушки также помогут придумать веселые движения, которые потом будут повторять миллионы TikTok-подписчиков.

Настя Захандревич

Настя – украинский TikTok-блогер, которая в этом году получила премию в номинации "Контент-мейкер". В TikTok на нее подписано 2,3 миллиона человек. Девушка, как и ее коллега Олег Машуковский, живет в TikTok-хаусе Whynot House и снимает яркие видео о своей жизни, а также учит девочек правильно краситься. Настя, к слову, могла бы и сама быть студенткой, учитывая, что ей 16 лет, но девушке уже есть чем похвастаться и чему научить будущих блогеров.

Стефи Шейди

Стефи Шейди – блогер из Украины, которая проживает в Италии. Девушка снимает разного рода ролики, в том числе забавные видео, где она переодевается в своих бабушку и дедушку. Фан-контент чуть ли не главное направление не только в TikTok, но на других площадках в Сети. Стефания вполне могла бы научить начинающих блогеров создавать веселые видео.

Андрей Шимановский

Андрей Шимановский - популярный TikTok-блогер, который учит аудиторию украинскому языку. На этом факультете он точно отвечал бы за уроки украинского языка и правильной речи, ведь важно уметь не только красиво танцевать под музыку, но и правильно разговаривать!

О факультете

Впервые не только в Украине, но и в мире в Университете культуры открылся факультет Тик-Ток, говорится на сайте университета. По словам Михаила Поплавского, у которого тоже есть собственный TikTok-аккаунт, молодежь "должна быть в тренде и творить свою звездную дорогу с помощью соцсетей".

Руководителем проекта "Тиктокеры университета культуры" стала выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева.

Как отметил Поплавский, обучение будет бесплатным для всех желающих студентов университета.

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