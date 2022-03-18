Порция вдохновения в стиле техно: группа Go_A выпустила новый трек Kalyna

Многие украинские артисты уже выпустили музыкальные новинки в поддержку морального духа каждого украинца, который сейчас находится в сложных обстоятельствах из-за российского вторжения. Так, мы уже делились с вами хитами от Насти Каменских, звездного дуэта TamerlanAlena, певицы Натальи Могилевской, любимца публики Олега Винника, ремейком "Я Солдат" от Сергея Бабкина. Сегодня появилась новинка от популярного бэнда Go_A.
Новая песня Go_A называется Kalyna. Анонсируя новинку, команда также оставила ссылку для всех, кто хочет помочь украинской армии.
Мы уже предвкушаем, какие крутые ролики об успехах наших защитников будут смонтированы под эту музыку. Ловите порцию вдохновения!
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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!
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