"Пошла вон отсюда, тварь": Лесю Никитюк на концерте толкнула и обозвала незнакомка

Леся Никитюк, которой ответил Леша Дурнев, рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на концерте "Мумий Тролля". Неизвестная девушка в состоянии алкогольного опьянения толкнула ее и прокричала: "Пошла вон отсюда, тварь". Об этом Леся сообщила в Instastories.
Я, не обижаясь, толкнула ее в ответ и пошла. Честно говоря, это нормальная практика: всегда найдется человек, который опорочит свою семью, свое имя, концерт, страну. Так что, честно говоря, не обижаюсь, но спина чуть-чуть болит, – поделилась Леся.
К слову, кроме Леси на концерте была замечена еще одна украинская знаменитость – модель и ведущая реалити "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева. Танцующую Аллу под песни "Мумий Тролля" Леся показала в Instastories.
В видеосюжете программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", смотрите, как звезды реагируют на хамов:
Еще несколько новостей о Лесе:
- Леся Никитюк поставила на место Лешу Дурнева, который жестко подшутил над ее ростом. Леся Никитюк уже привыкла к тому, что многие обсуждают ее рост, а некоторые еще и пытаются задеть ведущую по этому поводу.
- Ранее Леся Никитюк в купальнике встала на САП и блеснула идеальной фигурой.