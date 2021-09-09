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"Пошла вон отсюда, тварь": Лесю Никитюк на концерте толкнула и обозвала незнакомка

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
9 сентября, 11:53
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Вчера в Киеве выступала знаменитая группа "Мумий Тролль". Одной из посетительниц концерта стала телеведущая Леся Никитюк. Она столкнулась с грубостью одной из поклонниц группы
Лесю Никитюк на концерте "Мумий Тролля" толкнула фанатка группы
Лесю Никитюк на концерте "Мумий Тролля" толкнула фанатка группы / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которой ответил Леша Дурнев, рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на концерте "Мумий Тролля". Неизвестная девушка в состоянии алкогольного опьянения толкнула ее и прокричала: "Пошла вон отсюда, тварь". Об этом Леся сообщила в Instastories.

Я, не обижаясь, толкнула ее в ответ и пошла. Честно говоря, это нормальная практика: всегда найдется человек, который опорочит свою семью, свое имя, концерт, страну. Так что, честно говоря, не обижаюсь, но спина чуть-чуть болит, – поделилась Леся.

Скриншот: Instagram
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К слову, кроме Леси на концерте была замечена еще одна украинская знаменитость – модель и ведущая реалити "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева. Танцующую Аллу под песни "Мумий Тролля" Леся показала в Instastories.

Скриншот: Instagram

В видеосюжете программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", смотрите, как звезды реагируют на хамов:

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Еще несколько новостей о Лесе:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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