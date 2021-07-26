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Драка Фединчика

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После драки Фединчика его супруга Денисенко заявила, что прошлое нужно оставлять в прошлом

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
26 июля, 18:21
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Актер Андрей Фединчик попал в скандал. Накануне он спровоцировал драку в одном из районов Киева, а видео инцидента разлетелось по Сети
Супруг актрисы Наталки Денисенко устроил драку в Киеве
Супруг актрисы Наталки Денисенко устроил драку в Киеве / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Ранее звезда "Крепостной" Наталка Денисенко извинилась за своего супруга, отметив, что у него сейчас непростой период в жизни и что он не отдавал отчет своим действиям.

Андрей Фединчик пока отмалчивается и ничего не пишет в соцсетях. Тем временем его жена опубликовала сегодня в Instastories видео, заявив, что прошлое нужно оставить в прошлом, жить здесь и сейчас.

Относится ли это как-то с эпизоду с Фединчиком – остается догадываться. Так или иначе, никаких комментариев по поводу случившегося звездная пара не дает.

Скриншот: instagram.com/stories/natalka_denisenko

Сегодня новый день! Прошлое – в прошлом. Будущее неизвестно... И нужно жить "здесь и сейчас, в моменте". Ведь иначе мы теряем жизнь, – считает Наталка Денисенко.

Что случилось с Андреем Фединчиком?

Актер Фединчик, как пишут очевидцы в Сети, неаккуратно ехал по дороге на электросамокате, из-за чего ему начали сигналить водители авто. К одному из них Андрей подъехал, чтобы выяснить отношения и даже попытался вытащить мужчину через окно машины.

На видео, опубликованном в соцсетях, можно заметить, как Андрей Фединчик разговаривает с людьми на повышенных тонах, не сдерживая эмоций и матов.

Кто такой Андрей Фединчик?

Фединчик – украинский актер театра, кино и дубляжа. В этом году его наградили званием Заслуженного артиста Украины.

Первые телевизионные работы Андрея – сериалы "Мухтар", "Городской романс". В его фильмографии также есть картина Алексея Шапарева "Круты 1918".

В настоящее время Андрей Фединчик снимается в четвертом сезоне "Папаньки".

Ранее мы писали, что спортсменка Лилия Подкопаева заявила о краже номеров ее авто.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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