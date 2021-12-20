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После ссоры с Павликом Репяхова не выходит на связь: "Никогда не было так плохо"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 14:08
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В семье известного украинского певца Виктора Павлика кризис. Его молодая жена Екатерина Репяхова намекнула на развод
Екатерина Репяхова не выходит на связь после слухов о разводе с Виктором Павликом
Екатерина Репяхова не выходит на связь после слухов о разводе с Виктором Павликом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Все это произошло буквально после того, как Катя подала в суд на бывшую жену артиста – Ларису Созаеву. Со слезами на глазах Репяхова сообщила подписчикам, что ее обидел Франкович, а также добавила, что кто-то пытается испортить жизнь ей и ее семье.

Пока Виктор Павлик отмалчивался, его избранница записала несколько новых сторис, заявив, что не против, чтобы вся страна наблюдала за происходящим в звездной семье. Однако никаких подробностей она не раскрыла.

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Последнее, что написала Катя Репяхова в соцсети, выглядит не очень радостно: "Никогда мне не было так плохо".

Репяхова не выходит на связь после слухов о разводе с Павликом / Скриншот: instagram.com/stories/repyahovakate

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Что за конфликт между женами Виктора Павлика?

Уже довольно продолжительное время экс-супруга Виктора Павлика Лариса Созаева и его нынешняя жена Екатерина Репяхова враждуют. Как рассказала "Сегодня" Катя, бывшая Павлика держит обиду на певца, ссорится с ним из-за их общей квартиры, а также публично обзывает Репяхову.

При этом лично женщины не общаются – Лариса пишет только Виктору Павлику. Подробнее читайте по ссылке.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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