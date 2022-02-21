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Послушайте, как поет дочь Евгения Кошевого, которая участвовала в Голос. Діти (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 11:46
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Шоумен похвастался успехами дочери, опубликовав видео с кавером Варвары в соцсети
Евгений Кошевой похвастался успехами дочери - видео
Евгений Кошевой похвастался успехами дочери - видео / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Варвара Кошевая была участницей "Голос.Діти-3", суперфиналисткой третьего сезона, и даже прошла в финал Нацотбора на "Детское Евровидение-2019".

Сейчас дочь Евгения Кошевого продолжает заниматься вокалом и демонстрирует успехи. Гордится дочерью и звездный отец, который недавно сделал тату для своей супруги.

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Накануне Кошевой поделился новыми видео Варвары у себя в сторис. "Я тебя обожаю. Хочу к тебе на концерт", – написал Евгений в Instagram.

14-летняя вокалистка исполнила кавер на песню YEBBA – My mind.

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15 января старшая дочь Евгения Кошевого отпраздновала день рождения – Варваре исполнилось 14 лет. Звездный папа поздравил именинницу в соцсети и показал, как она выросла.

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Звезда студии "Квартал 95" также пожелал дочери собрать в будущем "Олимпийский".

Евгений Кошевой с семьей
Евгений Кошевой с семьей / Фото: instagram.com/yalta_k

Напомним, что у Евгения Кошевого и его супруги Ксении двое дочерей: старшая Варя и младшая Серафима.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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