Послушайте, как поет дочь Евгения Кошевого, которая участвовала в Голос. Діти (видео)

Шоумен похвастался успехами дочери, опубликовав видео с кавером Варвары в соцсети

Евгений Кошевой похвастался успехами дочери - видео / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Варвара Кошевая была участницей "Голос.Діти-3", суперфиналисткой третьего сезона, и даже прошла в финал Нацотбора на "Детское Евровидение-2019".

Сейчас дочь Евгения Кошевого продолжает заниматься вокалом и демонстрирует успехи. Гордится дочерью и звездный отец, который недавно сделал тату для своей супруги.

Реклама

Накануне Кошевой поделился новыми видео Варвары у себя в сторис. "Я тебя обожаю. Хочу к тебе на концерт", – написал Евгений в Instagram.

14-летняя вокалистка исполнила кавер на песню YEBBA – My mind.

Реклама

15 января старшая дочь Евгения Кошевого отпраздновала день рождения – Варваре исполнилось 14 лет. Звездный папа поздравил именинницу в соцсети и показал, как она выросла.

Реклама

Звезда студии "Квартал 95" также пожелал дочери собрать в будущем "Олимпийский".

Евгений Кошевой с семьей / Фото: instagram.com/yalta_k

Напомним, что у Евгения Кошевого и его супруги Ксении двое дочерей: старшая Варя и младшая Серафима.