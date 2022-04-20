Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Спирс задержали

Ремикс Мадонны

Галкин vs росСМИ

Кравиц и Татум

Хит Пономарева

Завещание Рурка
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Потап дал "полезный" совет российским оккупантам: украинцы оценят!

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 19:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский артист в очередной раз обратился ко всем, кто пришел к нам с войной...
Потап в Инстаграм снова обратился к оккупантам, в этот раз с советом
Потап в Инстаграм снова обратился к оккупантам, в этот раз с советом / Фото: скриншот, открытые источники

Украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко – один из тех, кто за словом в карман не лезет, озвучивая несправедливость и правду о российских преступлениях в Украине, отвечая рашистам на их дерзкие угрозы и провокации. Вот и в этот раз Потап дал "полезный" совет российским оккупантам.

На своей странице в Instagram артист, ранее проехавшийся по Нурлану Сабурову, опубликовал продолжение "Вредных советов" одессита Григория Остера. Они точно помогут всем, кто пришел на нашу землю с войной, побыстрее вернуться домой...

Реклама

А вот такие советы у Потапа для рашистов:

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
………совет № 2……..
Если ты пришёл на почту
Отправлять домой посылку
Своей девушке в Задрищенск
Или маме в Мухосранск,
То тяжёлые предметы,
Скажем, гири и гантели
Не спеши пихать в коробку,
Чтобы не платить за вес.
Распихай их по карманам,
И когда в бою падешь ты,
Их бесплатно грузом 200
Довезут вместе с тобой.
Это будет очень скоро,
А стиральная машина, может почтой ехать месяц, ну а, может быть, и два.

Кстати, ранее делал предложение рашистам Андрей Бедняков.

Реклама

К слову, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять