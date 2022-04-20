Потап дал "полезный" совет российским оккупантам: украинцы оценят!

Украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко – один из тех, кто за словом в карман не лезет, озвучивая несправедливость и правду о российских преступлениях в Украине, отвечая рашистам на их дерзкие угрозы и провокации. Вот и в этот раз Потап дал "полезный" совет российским оккупантам.
На своей странице в Instagram артист, ранее проехавшийся по Нурлану Сабурову, опубликовал продолжение "Вредных советов" одессита Григория Остера. Они точно помогут всем, кто пришел на нашу землю с войной, побыстрее вернуться домой...
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А вот такие советы у Потапа для рашистов:
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
………совет № 2……..
Если ты пришёл на почту
Отправлять домой посылку
Своей девушке в Задрищенск
Или маме в Мухосранск,
То тяжёлые предметы,
Скажем, гири и гантели
Не спеши пихать в коробку,
Чтобы не платить за вес.
Распихай их по карманам,
И когда в бою падешь ты,
Их бесплатно грузом 200
Довезут вместе с тобой.
Это будет очень скоро,
А стиральная машина, может почтой ехать месяц, ну а, может быть, и два.
Кстати, ранее делал предложение рашистам Андрей Бедняков.
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