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Потап об отношениях Каменских и его экс-супруги: Дружба между ними – это не очень правильно

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
16 сентября, 13:13
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Алексей Потапенко (настоящая фамилия Потапа) и его бывшая супруга Ирина Горовая состояли в браке 15 лет, построили успешный бизнес и теперь поддерживают дружеские отношения
Потап разоткровенничался об отношения Насти Каменских и Ирины Горовой
Потап разоткровенничался об отношения Насти Каменских и Ирины Горовой / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/gorovaya_irina

В одном из интервью Настя Каменских обмолвилась, что с продюсером и экс-супругой Потапа Ириной Горовой у нее "нет никаких отношений". А вот с сыном супруга Настя ладит.

Как рассказал Потап в интервью "КП в Украине", он не считает дружбу между бывшей и нынешней супругами чем-то "нормальным".

Меня устраивает их общение между собой. Мне кажется, если первая жена будет дружить с моей настоящей супругой, это не очень правильно. Должны быть точно не "военные действия", но не дружба. Это два разных периода жизни, две разные системы отношений, разные женщины и разные взгляды на мир. Сейчас их отношения я бы назвал дипломатическим паритетом, – рассказал Потап.

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Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / Фото: пресс-служба

Настя Каменских и Потап поженились в 2019 году. С Ириной Потап развелся в 2016 году, спустя 15 лет брака. После развода пары стало известно, что они на тот момент не жили вместе уже 10 лет. Для Ирины брак с Потапом был вторым. Первый супруг Горовой — Юрий Горовой, больше известный как певец UGO и давний друг Потапа.

От первого брака у Ирины есть дочь Наталья, а в браке с Потапом у нее родился сын Андрей.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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