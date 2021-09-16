Потап об отношениях Каменских и его экс-супруги: Дружба между ними – это не очень правильно

Алексей Потапенко (настоящая фамилия Потапа) и его бывшая супруга Ирина Горовая состояли в браке 15 лет, построили успешный бизнес и теперь поддерживают дружеские отношения

Потап разоткровенничался об отношения Насти Каменских и Ирины Горовой / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/gorovaya_irina

В одном из интервью Настя Каменских обмолвилась, что с продюсером и экс-супругой Потапа Ириной Горовой у нее "нет никаких отношений". А вот с сыном супруга Настя ладит.

Как рассказал Потап в интервью "КП в Украине", он не считает дружбу между бывшей и нынешней супругами чем-то "нормальным".

Меня устраивает их общение между собой. Мне кажется, если первая жена будет дружить с моей настоящей супругой, это не очень правильно. Должны быть точно не "военные действия", но не дружба. Это два разных периода жизни, две разные системы отношений, разные женщины и разные взгляды на мир. Сейчас их отношения я бы назвал дипломатическим паритетом, – рассказал Потап.

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Потап и Настя Каменских / Фото: пресс-служба

Настя Каменских и Потап поженились в 2019 году. С Ириной Потап развелся в 2016 году, спустя 15 лет брака. После развода пары стало известно, что они на тот момент не жили вместе уже 10 лет. Для Ирины брак с Потапом был вторым. Первый супруг Горовой — Юрий Горовой, больше известный как певец UGO и давний друг Потапа.

От первого брака у Ирины есть дочь Наталья, а в браке с Потапом у нее родился сын Андрей.

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