Потап очаровал Сеть фотографией с Каменских: Будут самые красивые дети

На кадрах с отдыха Алексей Потапенко и его супруга, недавно засветившая фигуру в микро-купальнике, запечатлены во время прогулки на катере.
NK выбрала очень горячий образ с юбкой и укороченной блузой, подчеркивающей ее талию, а Потап надел темно-синюю рубашку.
В подписи к фото продюсер трогательно признался Каменских в любви:
Каждая секунда, которую мы проводим вместе, делает нас сильнее и наши чувства глубже, люблю тебя, моя королева веснушек!
Настя также запостила в сторис свой аутфит, добавив к образу темные солнцезащитные очки.
Фолловеры Насти и Потапа написали им в комментариях много приятных слов, отметив, что у звезд будут очень красивые дети:
- "Скоро у вас появятся красивые и милые дети"
- "Пример счастливой семейной жизни"
- "Какая она невероятная, твоя жена!"
Каменских в интервью говорила, что поклонники очень часто напоминают ей о детях, а она хотела бы стать мамой в ближайшее время. Но пока этого не случилось.
Недавно Настя Каменских со своим супругом Потапом и друзьями отправились в отпуск. В Хорватии они катаются на велосипедах, водном транспорте, и, конечно же, делятся многочисленными фото в соцсетях.
Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:
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