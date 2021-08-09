Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Обращение мамы Кузьмы

Последние новости о МакSим

Концерт Лорак в Одессе

Где живет LOBODA

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Потап очаровал Сеть фотографией с Каменских: Будут самые красивые дети

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
9 августа, 09:35
Копировать ссылку
Поклонники Насти и Потапа очень ждут, когда у пары уже появятся дети. В комментариях под каждым новым фото возлюбленных им об этом напоминают
Потап поделился совместной фотографией с Настей Каменских
Потап поделился совместной фотографией с Настей Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

На кадрах с отдыха Алексей Потапенко и его супруга, недавно засветившая фигуру в микро-купальнике, запечатлены во время прогулки на катере.

NK выбрала очень горячий образ с юбкой и укороченной блузой, подчеркивающей ее талию, а Потап надел темно-синюю рубашку.

В подписи к фото продюсер трогательно признался Каменских в любви:

Каждая секунда, которую мы проводим вместе, делает нас сильнее и наши чувства глубже, люблю тебя, моя королева веснушек!

Настя также запостила в сторис свой аутфит, добавив к образу темные солнцезащитные очки.

Настя Каменских поделилась фото с отдыха / Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Фолловеры Насти и Потапа написали им в комментариях много приятных слов, отметив, что у звезд будут очень красивые дети:

  • "Скоро у вас появятся красивые и милые дети"
  • "Пример счастливой семейной жизни"
  • "Какая она невероятная, твоя жена!"

Скриншот: instagram.com/realpotap

Каменских в интервью говорила, что поклонники очень часто напоминают ей о детях, а она хотела бы стать мамой в ближайшее время. Но пока этого не случилось.

Скриншот: instagram.com/realpotap

Недавно Настя Каменских со своим супругом Потапом и друзьями отправились в отпуск. В Хорватии они катаются на велосипедах, водном транспорте, и, конечно же, делятся многочисленными фото в соцсетях.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Джей Ло носит браслет, который Бен подарил ей в 2002-м. Храните подарки от бывших?
Все обсуждают
Светлана Лобода готовит новый трек на украинском языке
Быть в курсе
Цитата дня

В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

Катя Царик режиссер концерта ко Дню Независимости Украины
Узнать больше о концерте
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять