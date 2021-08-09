Потап очаровал Сеть фотографией с Каменских: Будут самые красивые дети

Поклонники Насти и Потапа очень ждут, когда у пары уже появятся дети. В комментариях под каждым новым фото возлюбленных им об этом напоминают

Потап поделился совместной фотографией с Настей Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

На кадрах с отдыха Алексей Потапенко и его супруга, недавно засветившая фигуру в микро-купальнике, запечатлены во время прогулки на катере.

NK выбрала очень горячий образ с юбкой и укороченной блузой, подчеркивающей ее талию, а Потап надел темно-синюю рубашку.

В подписи к фото продюсер трогательно признался Каменских в любви:

Каждая секунда, которую мы проводим вместе, делает нас сильнее и наши чувства глубже, люблю тебя, моя королева веснушек!

Настя также запостила в сторис свой аутфит, добавив к образу темные солнцезащитные очки.

Настя Каменских поделилась фото с отдыха / Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Фолловеры Насти и Потапа написали им в комментариях много приятных слов, отметив, что у звезд будут очень красивые дети:

"Скоро у вас появятся красивые и милые дети"

"Пример счастливой семейной жизни"

"Какая она невероятная, твоя жена!"

Скриншот: instagram.com/realpotap

Каменских в интервью говорила, что поклонники очень часто напоминают ей о детях, а она хотела бы стать мамой в ближайшее время. Но пока этого не случилось.

Скриншот: instagram.com/realpotap

Недавно Настя Каменских со своим супругом Потапом и друзьями отправились в отпуск. В Хорватии они катаются на велосипедах, водном транспорте, и, конечно же, делятся многочисленными фото в соцсетях.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

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