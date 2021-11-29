Потап ошеломил сходством с отцом: Все взял от него, кроме прически

В Сети неоднократно говорили о поразительном сходстве рэпера с отцом. Потап и сам отметил, что они как две капли воды

Потап появился на публике вместе с отцом. / Фото: instagram.com/realpotap, Скриншот из YouTube

На днях Потап появился на публике вместе с Андреем Алексеевичем. Звездный папа и сын побывали на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей". Зрители сразу обратили внимание на их сходство.

Кстати, недавно сын Потапа рассказал, как его наказывают родители. Также он поделился, какие "запретные" темы общества не боится поднимать с мамой.

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Так, артист подчеркнул, что очень похож на отца как внутренне, так и внешнее. По словам Алексея, папа много чего дал ему в жизни, а также воспитал в нем любовь к творчеству и научил играть на гитаре.

Потап с отцом. / Фото: instagram.com/realpotap

Сам Андрей Алексеевич признался, что гордится талантливым сыном и его деятельностью. Но он все-таки может критиковать сына в некоторых случаях.

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Я очень горжусь сыном. Я в восторге от того, что он делает. Если людям нравится, значит он делает все правильно. Значит, я не зря его воспитывал, – поделился Андрей Потапенко в программе "Светская жизнь".

В то же время Потап поблагодарил папу за воспитание и даже пошутил, что он "взял от него все, кроме прически". Также он подчеркнул, что ему особенно волнительно выходить на сцену, когда отец присутствует в зале.

Именно папа вложил основные мои постулаты быть мужчиной, вежливым, воспитанным человеком, шутником и музыкантом. Каждый раз, когда папа в зале, хочешь не хочешь, но это маленький экзамен, — сказал рэпер.

Алексей Потапенко с родителями. / Фото: instagram.com/realpotap

Также старший Потапенко признался, что во всем поддерживает невестку Настю Каменскую. А критикует только сына, и то в присутствии его избранницы.

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Кстати, отец Потапа тоже творческий человек. Он даже записал несколько совместных треков с мамой Каменских Лидией Петровной.

Мы обычные люди и любим нашу украинскую песню. Мы любим наше государство, – добавил Андрей Потапенко.

Настя Каменских вместе с мамой Лидией Петровной. / Фото: instagram.com/kamenskux

Потап добавил, что треки получились достойными, ведь "в современном шоу-бизе очень мало песен для людей, которым за 50 лет". По словам артиста, в песнях отца говорится, что не стоит терять оптимизма, а надо жить и радоваться жизни. Так что не исключение, что сын возьмется за их продюсирование.

Кратко об артисте

38-летний Алексей Потапенко – известный продюсер, автор песен и рэпер. У артиста есть звание мастера спорта по водному поло. Также он получил два высших образования по специальностям "тренер по плаванию и водному поло" и "бухгалтерское дело и аудит".

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

В 2020 году получил звание Заслуженного артиста Украины. Участник и продюсер музыкальных коллективов: "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и другие.

В 2014 году расстался с первой женой Ириной Горовой. У них есть общий сын Андрей. Через пять лет артист женился на Насте Каменских.

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