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Потап ответил Анастасии Приходько за "г*вно" – не такого от рэпера ждали

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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30 июня, 09:01
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Без скандалов в шоу-бизнесе не обойтись. Даже во время войны украинские звезды умудряются ссориться друг с другом. Так, на днях певица Анастасия Приходько жестко прошлась по Потапу, обозвав его "г*вном" после заявления рэпера о том, что он больше никогда не будет выступать в стране-агрессоре. Но артистка не верит в искренность патриотизма своего коллеги из-за его неоднозначной позиции в 2014 году.

Как же отреагировал Потап на оскорбления Приходько? Если вы думаете, что рэпер обругал Настю, или что подобное – вы ошибаетесь. Удивительно, но музыкант призвал Приходько "отложить ссору на потом" . А во время полномасштабной войны лучше направить всю свою агрессию на борьбу с главным врагом.

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Многоуважаемая Анастасия Константиновна, во время полномасштабной войны с путинской россией, всем понятно, что делить украинцев на плохих и хороших – это поддерживать именно то, на что надеется наш с вами, Анастасия, враг. Он спит и видит, как мы все переругались и разделились и утратили силу единства и мощь нашей сплоченности! Нам нужны все люди, которые помогают Украине, на любых фронтах! Особенно артисты! И сейчас самое время показать, что есть только одно дело, одна цель – победа! После нее у нас будет много времени говорить друг о друге приятности и неприятности и только тогда это будет уместно, – написал Алексей в Instagram .

Как отметил рэпер, сейчас мы все единственная сила и нет у них с Приходько права и времени на ссоры и ложные воспоминания. Поэтому, по словам Потапенко, мы все должны быть вместе.

От Монатика до Поляковой, от Калуша до Квартала – мы патриоты и каждый из нас делает свое дело ради Украины! Я уверен в вашей, Анастасия, любви к своей нации, к своей родной Земле. Поэтому хочу, чтобы все артисты Украины были объединены так, как наш народ, наша армия, наши волонтеры! Они для нас с вами Героический пример! С большим уважением ко всем нашим артистам, продюсерам, режиссерам, которые каждый день создают шедевры ради наших соотечественников и приближают победу! Слава Украине! Слава ВСУ!, – добавил артист.

Фолловеры поддержали позицию Потапа и отметили, что ссоры сейчас очень не ко времени:

  • Господин Потап, не знаю, что это за девушка и что вы о ней говорили, но взули ее дипломатически.
  • Анастасии должно быть стыдно за свои слова.
  • Очень правильный ответ! После Победы будем "мериться яйцами", у кого они патриотичнее и крепче! А сейчас все, что возможно и даже больше для Победы и поддержки наших защитников!
Скриншот Instagram

Напомним, после "Евровидения-2022" певица Ирина Федишин вляпалась в громкий скандал, связанный с ЛГБТ. Звезду облили грязью за гомофобные высказывания.

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Анастасия Рогожинская
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