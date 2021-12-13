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Потап планирует масштабно отметить годовщину свадьбы с Настей Каменских: Вход будет стоить пять тысяч долларов

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 18:15
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Известный артист решил заняться благотворительностью и намерен организовать ежегодное мероприятие для помощи детям
Потап заявил о намерении собирать деньги на помощь больным детям
Потап заявил о намерении собирать деньги на помощь больным детям / Фото: instagram.com/realpotap

Известный продюсер и исполнитель Потап, который ведет бизнес с бывшим возлюбленным Насти Каменских, рассказал о намерении создать в Украине самый большой благотворительный концерт.

Каждый раз 23 мая мы в Киеве будет устраивать нашу очередную открытую свадьбу. Но свадьбу, как благотворительное мероприятие, на которое будем привозить каких-то крутых артистов, например, Snoop Dogg, – поделился артист в программе "Зірковий шлях".

Потап заявил о творческих и семейных планах на следующий год
Потап заявил о творческих и семейных планах на следующий год / Фото: Скриншот из YouTube/Зірковий Шлях

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Как оказалось, это будет проходить в закрытом формате. Все желающие смогут попасть на концерт по предварительно купленным билетам. Потап уже озвучил приблизительную цену.

Вход будет пять тысяч долларов. Все деньги будут обязательно уходить на помощь детям. Если это все получится у нас – следующий год будет классным, – рассказал Потап.

Кроме воплощение больших планов касаемо творческой деятельности рэпер заявил, что сильно мечтает о детях. По его словам, уже в следующем году они с Настей хотят родить ребенка.

Напомним, что у артиста уже есть сын Андрей от первого брака с продюсером Ириной Горовой. Недавно мальчик рассказал, как его наказывают звездные родители.

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Смотрите полное интервью с Потапом:

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Марина Григоренко
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