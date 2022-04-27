Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополи

Делон с сыном

Вова любит Надю

Вранье Эмбер

Совет от Златы

Юэн женился
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Потап предложил пропагандистке Симоньян рассказать об ориентации Киркорова и Баскова, а не Галкина

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 апреля, 09:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пропагандистка Маргарита Симоньян наехала на Максима Галкина из-за того, что он не поддерживает российскую агрессию
Потап ответил Маргарите Симоньян после заявлений, что Максим Галкин гей
Потап ответил Маргарите Симоньян после заявлений, что Максим Галкин гей / Фото: instagram.com/realpotap, Скриншот из YouTube

Говорящая голова путинской пропаганды назвала Галкина геем, который женился на "пожилой женщине". Потап у себя в Instagram решил прокомментировать громкое заявление пропагандистки.

Макс прежде всего – человек, который очень любит свою Родину и умеет быть честным артистом ,а Алла -легенда, пережившая и уверен переживет ещё множество правителей и таких клоунесс, Мега Величина Мирового уровня !

Реклама

Украинский рэпер предложил Симоньян рассказать правду об ориентации других артистов.

Но раз уж в ход пошли палки, то давайте поковыряем ими в молчащих придворных артистах – Киркоровых, Басковых, Лазаревых … не с теми вы дамочка переходите на личности… ждем Макса и Аллу на концертах ,после полной Победы Украины над Путиным и вашей мерзопакостью

Ранее российский актер Алексей Панин, поддержавший Украину, сделал публичное заявление о сексуальной ориентации рашиста Николая Баскова.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Поздравляем родителей
Александр Скичко

"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"

Наши в Голливуде
У них украинские корни
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять