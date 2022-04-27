Потап предложил пропагандистке Симоньян рассказать об ориентации Киркорова и Баскова, а не Галкина

Пропагандистка Маргарита Симоньян наехала на Максима Галкина из-за того, что он не поддерживает российскую агрессию

Потап ответил Маргарите Симоньян после заявлений, что Максим Галкин гей / Фото: instagram.com/realpotap, Скриншот из YouTube

Говорящая голова путинской пропаганды назвала Галкина геем, который женился на "пожилой женщине". Потап у себя в Instagram решил прокомментировать громкое заявление пропагандистки.

Макс прежде всего – человек, который очень любит свою Родину и умеет быть честным артистом ,а Алла -легенда, пережившая и уверен переживет ещё множество правителей и таких клоунесс, Мега Величина Мирового уровня !

Реклама

Украинский рэпер предложил Симоньян рассказать правду об ориентации других артистов.

Но раз уж в ход пошли палки, то давайте поковыряем ими в молчащих придворных артистах – Киркоровых, Басковых, Лазаревых … не с теми вы дамочка переходите на личности… ждем Макса и Аллу на концертах ,после полной Победы Украины над Путиным и вашей мерзопакостью

Ранее российский актер Алексей Панин, поддержавший Украину, сделал публичное заявление о сексуальной ориентации рашиста Николая Баскова.